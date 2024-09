Szimulátor segíthet az oktatásban

Magyar Lajos hozzátette: az, hogy az autósok egy része nem megfelelően reagál a szirénázó jármű közeledésére, annak is betudható, hogy az oktatás során, a gyakorlati óraszám alatt nem feltétlenül találkozik ilyen szituációval, így nem szerez ebben tapasztalatot. Azt tanácsolja ezért, hogy utasként is érdemes megfigyelni az ilyen helyzeteket, hogy amikor a volán mögött találja magát benne az ember, akkor a lehető legjobban tudja kezelni azt.

Arról is beszélt, hogy tervben van egy olyan szabálymódosítás, amely lehetővé tenné a tanulóvezetők számára, hogy a gyakorlati órák egy részét szimulátoron teljesíthessék. Ezeken pedig több forgalmi helyzetet elő lehet idézni, így például azt is, amikor megkülönböztető jelzést használó járműnek kell elsőbbséget biztosítani. De az interneten elérhető, ezzel kapcsolatos videók megtekintése is hasznos lehet.

A forgalom más szereplőire, a gyalogosokra és a kerékpárosok is kitérve, Magyar Lajos azt hangsúlyozta, hogy jobb kerülni a külvilág teljes kizárását zenehallgatással, telefon nyomkodással. Továbbá azt tanácsolta, hogy a zöld jelzés ellenére se lépjenek le a zebrára, ha szirénázva közelít egy kéklámpás autó.

Bárkihez siethetnek

Sajnos arra is van példa, hogy valaki szándékosan tart fel megkülönböztető jelzést használó járművet. Korábban mentőautó- és tűzoltóautó sofőröket kérdeztünk a tapasztalataikról. Egybehangzóan azt kérték, hogy azok, akik akadályozzák a megkülönböztető jelzést használó autók haladását, gondoljanak arra, hogy ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor miattuk vagy hozzátartozójuk miatt sietnek. A tűzoltóautók gépjárművezetői akkor arról is beszéltek, hogy miután az autósok elengedtek egy tűzoltóautót, számítsanak rá, hogy nagy eséllyel jöhet még további is. Gyakran ugyanis két-három szer vonul egymás mögött. Arra is figyelmeztettek, hogy a legrosszabb, amit egy autós tehet, ha beletapos a fékbe, ugyanerre késztetve a mögötte érkező nagy jármű sofőrjét is. Egy 16 tonnás tűzoltóautó féktávja hosszabb, és álló helyzetből nehezebben gyorsul újra.