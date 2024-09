Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere hívta fel a figyelmünket Rusák Márk hatalmas felajánlására, ugyanis a leendő képviselő nyolcszáznegyven kilogramm barackot ajánlott fel a városnak, amit a különböző intézmények között osztottak szét ma reggel.

Mindenki örült a nem mindennapi felajánlásnak

Fotó: Beküldött fotó

A friss barackoknak nemcsak az iskolások, bölcsisek, és óvodások örülhettek, jutott a nem mindennapi ajándékból az idősek otthonába is. A maradék gyümölcsből lekvár készül majd, amelyet szintén szétosztanak a közösség tagjai között.

A polgármester köszönetet mondott Rusák Márknak ezért a nagylelkű felajánlásért, amely nem csak az oktatási és szociális intézményeket érinti, hanem kiterjed a helyi egészségügyi szolgáltatásokra is. A két orvosi rendelő és a védőnői szolgálat is kapott a barackokból, így a betegek és a legkisebbek is részesülhetnek ebből az értékes adományból, ha ellátogatnak ezekre a helyekre.

Rusák Márk októbertől már a képviselő-testület munkáját is erősíteni fogja, így nemcsak az ültetvényein keresztül, hanem a közéletben is aktívan hozzájárul majd a város életéhez.