Kicserélték a nyílászárókat a dunakömlődi faluház épületén. Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere a TelePaks-nak nyilatkozva elmondta, hogy a három bejárati ajtót már korábban újakra cserélték, ám mostanra az ablakok is jelentős mértékben elöregedtek, volt, amelyiknek az üvege is töredezett volt, helyenként beázások jelentkeztek az ablakkeretek körül.

Forrás: TelePaks

A huszonhat ablak helyére építettek be háromrétegű, hőszigetelt új nyílászárókat, prémium kategóriás szerkezettel, ami jól bírja a nagy igénybevételt, szerkezetük hosszú élettartamú. Két tetőablakot elektromos nyitószerkezettel is elláttak. A mostani beruházással az üzemeltetési költségek is csökkenthetők.

Az ablakcserét mintegy bruttó 14 millió forintból végezte el a kivitelező, Forster Ferdinánd.