Régen nem ment ritkaságszámba, hogy az irodalmárok, a politikai életben is szerepet vállaltak. Jókai és Mikszáth is parlamenti képviselő volt. Petőfi is megpróbálkozott a mandátumszerzéssel, de nem jött össze neki. Bogdán Máriának viszont összejött, Szedresen. A kétkötetes költő őstermelőként is ismert. Családja szamócával, dinnyével foglalkozik, elég sok adminisztratív tennivalója is van. S októbertől lesz még egy pluszfeladata: bekapcsolódik a helyi önkormányzat munkájába.

Lakások az időseknek a helyben maradásért

– Gondolom, nem azért indult a júniusi önkormányzati választáson, mert nagyon unatkozott…

– Hát nem – mondja Bogdán Mária. – Sok embert ismerek a faluban, tisztában vagyok az igényeikkel, elvárásaikkal, és a szociális érzékenységem is megvan ahhoz, hogy tenni akarjak, és most már tudjak is értük.

– Hogy lehet itt mandátumhoz jutni? Vannak választási körzetek? Van pártoskodás?

– Egy körzet van, és a falvakban, ahol tudjuk, hogy ki, kicsoda, szerintem fölösleges pártok mögé bújni. Mi hatan indultunk függetlenként, és négyen jutottunk be a hattagú testületbe. Tartottunk a kampányidőszakban egy lakossági fórumot, ahol megismertük az emberek elképzeléseit. Azok szem előtt tartásával igyekszünk majd tenni a dolgunkat.

– Például?

– Például lenne igény a mostaninál pezsgőbb közösségi életre, több helyi programra. Az is fontos lenne, hogy épüljenek olyan lakások, ahová az idősebbek, akik már a családi házukat nem tudják karbantartani, fenntartani, beköltözhetnek. Ez növelné a falu lakosságmegtartó erejét.

Ideiglenes befogadóállomás a kóborállatoknak

– Hogy fog beleférni ennyi minden az életébe?

– Jó logisztikával megoldható. A két gyerekem már felnőtt, kirepült, a mezőgazdasági munka szezonális jellegű, nem egészéves elfoglaltság – bár az adminisztráció meglehetősen sok –, a költészet sajnos ideiglenesen kissé háttérbe szorul majd. Igyekszem karbantartani magamat, sportolok, futok és járok kardio WALKenergie-re (csoportos edzés, zenére). Kikapcsolódásként bútorfestéssel foglalkozom, és önkéntes állatvédő is vagyok. Ezért az ügyért képviselőként is tenni szeretnék. Egyelőre a faluban Kovácsné Kimiti Piroska foglalkozik az állatmentéssel, a házánál. Meg kéne oldanunk, hogy levegyük a válláról ezt a terhet, és létesítsünk egy ideiglenes befogadóállomást.