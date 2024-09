– Jó embereket keresünk, akik szeretik a gyerekeket – fogalmazott lapunknak Szécsényi Sándor. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója ezzel egyrészt arra utalt, hogy sok a tévhit a nevelőszülőséggel kapcsolatban, másrészt, hogy nagyon fontos lenne bővíteni a nevelőszülői létszámot. Sajnos ugyanis nagyon sok az olyan gyermek, akiket ki kell emelni a vér szerinti családjából. És lehetőleg nem egy intézményben találni nekik új otthont, hanem egy másik, szerető családban, ahol nem a vérségi kötelék számít.

Sokféle színes programmal várta a tolnai Duna-parton a Szent Ágota a nevelőszülőket és a gyerekeket. Fotó: Makovics Kornél.

A szakember lapunk kérdésére elmondta: a nevelőszülők (sőt a hozzátartozóik is) is átesnek a hírekben manapság sokat idézett kifogástalan életvitel ellenőrzésen. Még tart a vizsgálat, de Tolna vármegyében ilyen jellegű probléma nincs, továbbra is zökkenőmentes a nevelőszülői hálózat működése.

Szécsényi Sándor arról is beszélt: a nevelőszülős családok jogszabályban meghatározott juttatásokra jogosultak. A gyermekvédelmi szolgáltató ezen kívül nagyon sok segítséget nyújt a szabadidős programok terén (a Tolnán rendezett családi nap is ebbe a sorba tartozik). Segítenek a gyerekek tehetséggondozásában, tanulmányi előrehaladásában. A családoknak rezsitámogatást nyújtanak, illetve őszi iskolakezdési támogatásban is részesítik őket.

Ugyanakkor hozzátette:

aki nevelőszülőséget vállal, az biztosan nem pusztán az anyagiakért teszi.

Ezen megállapítás igazságtartalmáról nem volt nehéz meggyőződnünk a fácánkerti Horváth Gyuláné esetében sem. Az elhivatott családanya korábban gyermekotthonban dolgozott. Fiatalon szült, lánya gyorsan kirepült, amit ő nagyon nehezen dolgozott fel. Munkahelyén a csoportjában volt egy aranyos kislány, akit nagyon megszeretett. Elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és engedélyt kért, hogy magukhoz vegye a gyermeket. Így kezdődött. Aztán jöttek sorban az újabb kicsik. Még a gyermekotthonban dolgozott, amikor már öt apróságot neveltek a férjével, aki mezőgazdasági vállalkozó, és szintén nagyon szereti a gyerekeket.