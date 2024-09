Ha megvan a negyven éves szolgálati idő, akkor a nagy kérdés az, érdemes-e várni vagy azonnal igényelni? Olvasónk abban kért segítséget, hogy mi lenne a célszerűbb: december elején meglesz a 40 éves munkaviszonya, ezt a nyugdíjfolyósító is igazolta neki, viszont ott azt a tanácsot kapta, ha rádolgozna még 101 napot, akkor még jobban járna, mert 2 százalékkal nőne a nyugdíja összege. Ugyanakkor attól tart, jövőre ha bevezetik a Nők 43+ változatot, akkor őt ez negatívan érinti.

Nők 43+ : Jövőre bevezethetik, érdemes figyelni, több változás is lesz

Forrás: Shutterstock/illusztráció

NyugdíjGuru News legfrissebb hírlevelében arról ír, hogy amint teljesülnek a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei, célszerű haladéktalanul igényelni a nyugellátást annak a hölgynek, akinek a személyes helyzete ezt indokolja – nincs munkája, nem megfelelő a munkahelye, leépítés várható, törékeny az egészségi állapota, vagy egyszerűen csak a családjával szeretne több időt tölteni.

De annak is érdemes azonnal igényelni a kedvezményes nyugdíjat, aki tovább szeretne dolgozni a munkahelyén, és erre lehetősége is van. Ugyanis – már nyugdíjasként – nagyon kedvezővé válnak az alkalmazás feltételei. Neki járulékmentessé válik a nyugdíj melletti keresete – amit korlátozás nélkül felvehet ha a versenyszférában dolgozik, emellett a nyugdíj szüneteltetése alól mentesített több közszférás ágazatban is. A munkáltatója pedig mentesül a 13 százalékos szocho fizetése alól a nyugdíjaskénti keresete után.

Sokan tartanak attól, szigorodnak a feltételek

Sok nő tart attól, hogy szigorodnak a nők számára kedvezményes nyugdíj feltételei, ezért nem akarnak késlekedni az igényléssel. A feltételek szigorításától való félelem nem alaptalan, hiszen a nyugdíjkorhatár folytonos emelésével szinte minden hölgy elmehet a korhatára betöltése előtt nyugdíjba. A nyugdíjkorhatár 2022-től a 65. év betöltése.

A Hitelforum.hu arról írt, hogy 2025-ben bevezethetik a Nők 43+-t. Érdemes azt is számba venni –a nyugdijguru.hu segítségével – hogy januártól milyen szolgálati időtartamok nem számíthatók be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe.