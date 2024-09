Közel húsz lovas, tizenöt fogat és két traktor is színesítette Regölyben a nemrég tartott szüreti felvonulást. Kiváltképp kedves látványosságot jelentett a pónifogat, melynek egy négy- és egy hatéves kisgyermek volt a bátor utasa.

Népviseletbe öltözött fiatalok és felnőttek foglaltak helyet a fogatokon

Fotó: Lécser Szabolcs

A tizenhat éves Horgos Eszter magabiztosan irányította derék hátasát

Fotó: Lécser Szabolcs

A regölyi bíróné, azaz Juhász Jázmin

Fotó: Lécser Szabolcs

A legkisebbek pónifogattal érkeztek, Betyár és kis menyasszonya, Franciska

Fotó: Lécser Szabolcs

A Regölyi Lovasport Egyesület és a helyi önkormányzat közös rendezvénye nagy érdeklődés mellett zajlott. A menetre sokan voltak kíváncsiak, nemcsak helyből, hanem a környező településekről is – mondta el lapunknak Lukácsné Koncz Bernadett. A Regölyi Lovassport Egyesület képviselője hozzátette, hogy a rendezvény megmozgatta a település apraja-nagyját, a menetet Kelemen Csaba polgármester is végig kísérte. A közös munkából a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület is kivette részét, a csapat ebédet készített a lovasoknak.

A felvonulók, köztük a népviseletbe öltözött fiatalok és felnőttek kora délután az óvoda elől indultak útnak. A megállóknál a kisbíró adta közre mondandóját, az egyik helyszínen, a Rákóczi utcában pedig lezajlott a mindig a legnagyobb figyelem övezte esemény, a bíróné kikérése is. A művelődési ház előtti végállomáson a Pincehelyi Férfikórus, a Regölyi Népdalkórus és a Pincehelyei Rezeda Tánccsoport műsora szórakoztatta a közönséget. Az esti órákban kezdődött az utcabál, a Sprint Live Music Band hajnalig húzta a talpalávalót.