Bíró László mindig is nagy hangsúlyt fektetett a családok támogatására. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnökeként és családreferensként több évtizeden keresztül segítette a magyar családokat, és ezt a szolgálatot a mai napig folytatja. Számos könyve jelent meg, amelyekben a családok fontosságáról és a keresztény értékek szerinti élet alapelveiről ír. – A családok mindig is az életem középpontjában álltak, hiszen magam is családban nőttem fel. Bár már nem vagyok aktív családreferens, a kollégáim gyakran megkeresnek, és ha segítséget kérnek, szívesen állok rendelkezésükre.

A jövő és az örökség

Bíró László idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját, aki maradandó nyomot hagyott közösségépítő munkája révén. Pécsett és Szekszárdon továbbra is aktívan részt vesz az egyház életében, és az emberek közötti kapcsolatok, közösségek támogatásában. Jelmondata – „Tecum pro te” (Veled, érted) – nemcsak papi szolgálatának, hanem egész életének esszenciája. – Az élet értelme a kapcsolatokban rejlik – mondja egyszerűen és magától értetődően a Pro Communitate–díjjal kitűntetett tábori püspök.