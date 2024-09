Közel háromezer-kétszáz diák – köztük mintegy nyolcszáz 9. osztályos – kezdte meg a 2024/2025-ös tanévet a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó nyolc szakképző intézményének valamelyikében. Az első napokat nem az év közben megszokott tanórákon töltötték a fiatalok, hanem tematikus projektekben vettek részt az immár hagyományosnak nevezhető iskolafoglaló hét során. Az intézmények által összeállított programsor lehetőséget nyújtott arra, hogy a diákok jobban megismerhessék és magukénak érezhessék iskolájukat, miközben modern, kreatív módon tanulhattak, ugyanakkor a közösségek is összekovácsolódhattak.

A dombóvári tagintézmény diákjai kerékpártúrára indultak

Fotó: Beküldött kép

Az első nap az iskola megismeréséről szólt. A tanulók a tanévnyitókat és osztályfőnöki órákat követően logót terveztek és mottót találtak ki, mini filmeket készítettek iskolájukról, valamint csapatépítő játékokat játszottak. Kedden főként a modern oktatási módszerek megismerésére és alkalmazására helyezték a hangsúlyt. A diákok interaktív tanórákon gyakorolhatták a digitális eszközök – okostáblák, tabletek és edukációs applikációk – használatát, de foglalkoztak robotikával és digitális történetmeséléssel is.

Kiemelt fontossága miatt a fenntarthatóság, a környezettudatosság témájának is szenteltek egy napot az intézmények. Iskolai zöldítési projektben részt vettek a meglévő növények gondozásában, újak ültetésében, kerékpártúrára mentek, kézműves foglalkozásokon ismerhettek meg, gyakorolhattak újrahasznosítási technikákat, és megtervezhették az általuk elképzelt fenntartható iskolát, amelynek makettjét is elkészíthették.

A digitális világ veszélyeinek felismerésével és biztonságos használatának elsajátításával is foglalkoztak a projekthéten. Itt nem csak a témában tartott előadáson és beszélgetésen vehettek részt a fiatalok, hanem online tartalmakat készítettek és médiakampányt is terveztek. A hét programjai pénteken többségében az iskolák történetét, hagyományait bemutató kiállítással zárultak, a tanulók bemutatták az előző napok produktumait, és munkájukért még jutalomban is részesülhettek.