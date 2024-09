Mint az ismert, a június 9-i választások után az újonnan megszavazott képviselő-testületek csak októbertől kezdik meg a munkát, addig a régi vezetők irányítják a településeket. Appelshoffer Ágnes, aki 2014 óta Tolna polgármestere, ez év elején jelezte, hogy nem kíván újra indulni a tisztségért. A tíz év alatt elfáradt, és több időt szeretne fordítani a családjára.

Ugyanakkor, mint most lapunknak elmondta, a város ezután is ugyanolyan fontos marad a számára, mint eddig. A település fejlődése érdekében pedig igyekszik minden segítséget megadni utódjának, Balogh Zoltánnak.

A hivatalos átadás-átvétel meghatározott szabályok alapján történik, a városvezető szerint azonban talán ennél is fontosabb, hogy szeptember végéig hivatalban levő polgármesterként segítsen az új városvezetőnek minél alaposabban felkészülni a feladataira, megismertetni a települést érintő legfontosabb ügyekkel, információkkal, bevonni őt a tárgyalásokba, egyeztetésekbe.

Appelshoffer Ágnes elmondta, hogy amit korábban többször szorgalmazott, az most megvalósul: a júniusi választáson több fiatal is bekerült az új testületbe, ami a város jövője szempontjából nagyon fontos. Szerencsésnek tartja továbbá, hogy Berta Zoltán személyében a vármegyei közgyűlésnek is lesz tolnai tagja, aki minden bizonnyal képviselni tudja majd a város érdekeit a fejlesztési források elosztásában fontos szerepet játszó grémiumban.

Mint mondta, a 2014-19-es önkormányzati ciklus a nagyberuházásokról szólt. Az elmúlt öt évben is voltak nagy projektek, mint például a városi bölcsőde felépítése, és kisebb, saját erős fejlesztések is, de ebben a ciklusban a jövőbe mutató stratégiák és pályázatok kidolgozása volt a legfontosabb. Amelyek a következő öt év fejlődési irányait alapozzák meg. És amelyekről reményei szerint hamarosan jó híreket hallhatunk.

A polgármester azt is hangsúlyozta: változatlanul bízik benne, hogy az új képviselő-testületet is a városért történő együtt gondolkodás, az értékteremtő munka fogja jellemezni.

Balogh Zoltán, a megválasztott új polgármester megerősítette: minden segítséget megkap a jelenlegi városvezetőtől az átadás-átvétel minél zökkenőmentesebb lebonyolításával kapcsolatban. Folyamatosan hozzájut a szükséges információkhoz a polgármestert érintő feladatok megoldásának megkönnyítése érdekében és a beadott fejlesztési pályázatokkal összefüggésben.