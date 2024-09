Többszáz éve már próbálták a vérátömlesztést, bő száz éve alkalmazzák a gyógyítók, s még napjainkban is pótolhatatlan a vér a gyógyításban. Egészséges emberek mentik meg ezzel betegek életét. Ezt szolgálja, segíti ez a véradás is, amelyet lassan húsz éve az esztendő egy napjára szerveznek meg országszerte, felidézve régi időket, ünnepélyesebbé, kedvesebbé, színesebbé változtatva az eseményt.

Szekszárdon szombaton volt ez a retró nap, mikor az Országos Vérellátó Szolgálat itteni véradó központjánál, az Ybl Miklós utcában, gyakran tele volt a többi hétvégén üres parkoló. Reggel nyolctól délután négyig jöttek az emberek, s nem a virsliért, sörért, hanem azért, hogy segítsenek másoknak. Olyanoknak, akiket nem is ismernek, de tudják, hogy nekik a vérük az életet jelenti. Legtöbben már sokadszor voltak itt, egyikük, aki most tizedszer jött, így indokolta: ma időm is van, vérem is, miért ne segítenék.

Szekszárdon ez volt a hetedik retró. Többen ehhez is öltöztek. Már korábban is jöttek korhű, pettyes szoknyában, most többen is ilyenben voltak. Itt volt az ifjabb korosztály is, volt, aki először adott vért, s szép számmal jöttek a rendszeres véradók is, úgymond a múltat idézni, mert mintegy nosztalgiából is tették ezt.

Néhányan gyerekükkel jöttek, hogy megmutassák, milyen volt a világ az ő gyermekkorukban. A kicsik nézték, próbálgatták a számukra már ismeretlen írógépet, a lemezjátszót, miközben apu, anyu vért adott.

Különleges nap volt ez a véradó központban dolgozóknak is. Dr. Pászthy Vera, a szekszárdi területi vérellátó vezető főorvosa hozta a gramofont, s a legtöbb régi bakelitlemezt, a bútorokat is többen hozták. Az egyik irodában főtt a virsli, amely a véradások elengedhetetlen részét képezte egészen a kilencvenes évek végéig, a fridzsiderben pedig hűlt a sör. Bambi ugyan nem volt, de más üdítő, cukorka, édesség, meg egy színes retró táska járt minden véradónak.

A véradással egészséges emberek mentik meg betegek életét (a szerző fotója)

Délután négyig 82-en adták vérüket, többször annyian, mint általában, a szokásos hétfői meg pénteki véradó napokon.