Az ősz ugyan beköszöntött, a kánikula viszont nem akar leköszönni. Azt mondják, a csúcson kell abbahagyni, itt lenne már az ideje. Enyhülés a jövő hétre várható, 30 fok alatti hőmérsékletekkel. Szekszárd iskolái a tikkasztó kánikula miatt kénytelenek voltak alkalmazkodni az extrém időjáráshoz, ezért a tanítás rövidített órákkal zajlik. A helyi intézmények vezetői kiemelték, hogy a változtatások célja, hogy a tanulók és a pedagógusok könnyebben átvészeljék a napokat, anélkül, hogy a tanmenet jelentősen sérülne.

A kánikula miatt vezették be a rövidített tanórákat a szekszárdi Babits iskolában is

Fotó: Denes Martonfai

Botos Ilona, a Babits Mihály Általános Iskola igazgatónője elmondta, hogy a délelőtti órák most egy órával korábban érnek véget, ami nagy könnyebbséget jelent mindenkinek. „5 perccel rövidebbek az órák, és a szünetek is pörgősebbek lettek. Így a nagyobb gyerekek hamarabb hazamehetnek, és a délutánt otthon, hűvös környezetben tölthetik, ami sokkal komfortosabb számukra, mint az iskolában maradni a legnagyobb hőség idején”– nyilatkozta Botos Ilona. Vagyonvédelmi okokból az iskola ablakait éjjel zárva kell tartani, de az igazgatónő kiemelte, hogy az iskolában a karbantartó személyzet minden hajnalban átszellőzteti az épületet. Hozzátette, a napköziben maradó gyerekeket a szülők szintén előbb elhozhatják.

Huszárik Imre, a Garay János Gimnázium igazgatója is megerősítette, hogy a kánikula miatt az iskolában módosítottak a tanítás rendjén. „Az utolsó három órát rövidítettük le, így ezek most 30 percesek a megszokott 45 perc helyett, és a szünetek is rövidebbek. Ennek köszönhetően majdnem egy órával hamarabb ér véget a tanítás.”– mondta. Azt is hozzátette, hogy a szellőztetést reggelente a karbantartók és portások végzik, de csak az első pár óra marad hűvösebb, utána a hőség elkerülhetetlen.

Huszárik Imre elárulta, hogy a ventilátorok is besegítenek: „Van olyan osztály, ahol szülői felajánlásból ventilátorokat szereztek a terembe. A diákok közül néhányan kis hordozható ventilátorokat vagy legyezőket hoznak magukkal, hogy magukat hűsítsék.”