A hat várost érintő pályaorientációt segítő kitelepülés-sorozat első állomása Tamási volt, az eseményt Porga Ferenc, a város polgármestere nyitotta meg. Az iskolák idén is a pályaválasztást segítő játékokkal, kipróbálható eszközökkel és finomságokkal készültek az alkalomra. Nagyon kitett magáért a házigazda Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium is, amelynek kitelepülésénél a Turizmus-vendéglátás, a Kereskedelem, az Informatika és távközlés, a Gépészet, az Építőipar ágazat is bemutatkozott. Lehetett többek között ételeket, italokat kóstolni, bolti mérlegen mérni, árazni, robotkarral kockát pakolni, szimulátorral hegeszteni, fémet kalapálni, mázolni, építeni. Ezen felül az iskolai pavilonoknál a városból és a környező településekről érkezett általános iskolások készíthettek például fém kulcstartót, airsoft és lézerfegyverekkel ismerkedhettek, robotokkal játszhattak, gyakorolhatták a létrasétát és a flóderezést, kipróbálhatták a diákok fejlesztette játékszoftvert, és még hosszan sorolhatnánk.

A következő állomás Paks lesz, ahol október 4-én 10 és 13 óra között lehet majd kicsit közelebbről megismerni az iskolákat, szakmákat. Ezt követően még Bonyhádon, Szekszárdon, Dombóváron és Dunaföldváron áll majd meg a Roadshow.