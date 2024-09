A segélyszervezet közleményben tájékoztatott a sikeresen zárult akcióról. Az Iskolakezdés együtt! kampányban összegyűjtött adományokból kétezer gyermek minőségi tanszereket, mint például tolltartókat, füzeteket, tornazsákokat és ünneplő ruhákat kaptak. A gyerekek számára az iskolakezdés egyben a felzárkózás lehetőség is. A segélyakció során a legtöbb gyermek személyre szabott csomagot kapott, de voltak olyanok is, akik számára a szervezet cipőt vagy teljes tornacsomagot is biztosított.

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet



A közlemény szerint a beérkező adományok nem csupán a tanszercsomagok összeállítását tették lehetővé, hanem a gyermekek egész éves felzárkózását segítő munkára is fordítják azokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programjában az ország 22 pontján – így Tolna vármegyében is – sok gyermeknek nyújtanak rendszeres fejlesztő foglalkozásokat, hogy segítsék a szegénység okozta hátrányok leküzdését.