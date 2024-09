Steigervald Krisztián generációkutató volt az első alkalommal megrendezett Völgységi Tehetséggondozó Nap előadója. A programra nemcsak pedagógusokat vártak, az minden érdeklődő előtt nyitott volt, így szép számú közönség gyűlt össze kedden délután a bonyhádi művelődési központban. Arról hallhattak, hogy értékeink, tanult és tanulási képességeink miként változtak az elmúlt évtizedekben. Steigervald Krisztián az előadást megelőzően nyilatkozott lapunknak.

Steigervald Krisztián a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület meghívására érkezett Bonyhádra

Fotó: Máte Réka

Steigervald Krisztián szerint első lépés az önismeret

Elmondta, hogy mivel nemcsak pedagógusuk ülnek a nézőtéren, így egyrészt oktatási, másrészt családi nevelési szempontból is megközelíti a témát. Kiemelte, hogy míg az életkor egy biológiai tényező, addig a generáció fogalma élmény-, tapasztalatgyűjteményt takar, amely alapján az adott időszakban születettek reagálnak a világ dolgaira. Ebben pedig hatalmas különbségek alakultak az elmúlt hatvan év során. Ennek elfogadása és megismerése a különböző generációk képviselői közti megértést is elősegíti.

A generációkutató szerint ebben az első lépés az önismeret, anélkül mások megértése sem lehetséges. Szülőként, pedagógusként erre kell rávezetni a gyerekeket is. Ugyanakkor globális kultúraváltás történt, és a szülői szerepek is megváltoztak. A mai szülők többsége X- (1964-1979 között születettek) és Y-generációs (1980-1994 között születettek). Ők hiába szeretnének visszanyúlni a régi mintákhoz, azok már nem működnek. Emellett számtalan bizonytalansági tényező jellemzi világunkat, és a szülők is bizonytalanok. Ezt kellene maguk mögött hagyniuk, mert máskülönben nem tudják megszabni a kereteket gyermekeik számára. Éppen ezért tudatos szülőségre van szükség. – Szabályok nélkül pedig nincs szabadság – hangsúlyozta Steigervald Krisztián.

Arról is beszélt, hogy a gyerekek 12 éves korukig nem a szavakból értenek, hanem a családban látott mintákból tanulnak. A tehetséggondozásban ezért szerepe van annak is, hogy a gyermekkel foglalkozó pedagógus tisztában legyen azzal, hogy a fiatal milyen környezetben nevelkedik, mert az első hét év rendkívül meghatározó. Emellett fel kell ismerni, hogy ami működött harminc éve, az a mai gyerekeknél már nem működik. Máshogy kell őket megszólítani, máshogy tanulnak, máshogy működik a memóriájuk. Jóval több audiovizuálsi inger éri a 1995 és 2009 között született Z- és a 2010 után született Alfa-generáció tagjait, mint a korábbi generációk szülötteit.