Bebizonyította: a cikádori apátság Bátaszék területén állt

– A gimnázium igazgatójaként az Ön személyéhez köthető a diákköri tudományos esték, előadások elindítása, működtetése. Ezeket a rendezvényeket miért tartja fontosnak?

– Harminchárom éve, 1991 nyarán kerültem Bátaszékre, nagyon fiatal igazgatóként. Nagyon jól esett az a törődés és segítés, amit a megyei gimnázium igazgatóktól kaptam. A Szegeden jól bevált dolgokból igyekeztem itthon hagyományt teremteni. A minden évben megrendezett Géza-napi felvonulás már hozzátartozik a város kulturális életéhez. Több alkalommal, 1992-ben, 1995-ben és 2005-ben tudományos konferenciát szerveztünk a városházán. Szintén a 90-es évekre nyúlik vissza a Tudományos Diákkör által szervezett előadás-sorozat, amelyben feldolgoztam Bátaszék történetét, de nagy érdeklődés kísérte azt a sorozatot is, amikor Magyarország történetét mutattam be úgy, ahogy én látom.

Életem egyik legnagyobb eredményének azt tartom, hogy sikerült tisztázni egy évszázados szakmai kérdést és bizonyítani, hogy a cikádori apátság Bátaszék területén állt. Az elkészült romkerttel és a Tájház pincéjében kialakított régészeti kiállítással életem egyik nagy álma teljesült. Ugyanígy kiemelném a bátai kegyhely komplex felújítását, ahol szintén meg tudtuk mutatni az egykori bencés apátság alaprajzát.

Tizenegy éve szentelték diakónussá

– Ön az egyházi kultúra és oktatás területén is több feladatot vállal, diakónussá szentelték és lelkipásztori feladatokat is ellát.

– Tizenegy éve a pécsi megyéspüspök állandó diakónussá szentelt és Bátaszéken kisegítő lelkipásztori feladattal bízott meg, amelyet azóta is végzek., 2004-ben pedig megbízott az újjászervezett egyháztörténeti munkacsoport vezetésével. Ez igazi, nagy szakmai kihívást jelentett, hiszen az ezeréves fennállását ünneplő egyházmegye számos rendezvénnyel, kiadvánnyal készült a jeles évfordulóra. Az itt végzett tevékenységből kiemelném Janus Pannonius újratemetésének előkészítését, illetve az egyházmegyei monográfia elő kötetének szerkesztését, amelynek egyik fejezetét is megírhattam. Emellett 2005-2016 között az egyházmegyei fenntartású oktatási intézmények felügyeletét is elláttam, 2016-ban pedig Udvardy György püspök a Szent Vér kegyhely őrévé nevezett ki. Így a kegyhely komplex turisztikai fejlesztését koodinálhattam, illetve az ott folyó pasztrációs munkát is. Ez ad erőt ahhoz, hogy ezt a sokrétű munkát végezni tudjam.