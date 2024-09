A most látható gyűjtemény először Bátaszék 850 éves évfordulójakor került összeállításra, amit a Nagyboldogasszony Plébániatemplom oratóriumában lehetett megtekinteni. Azonban a hely szűke és megközelíthetősége miatt csak korlátozottan volt látható ez a gyűjtemény, ami most egy igen patinás helyen, a Számvevőségi kastélyban kapott új és állandó teret – számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.



Számvevőségi kastélyban nyílt egyháztörténeti kiállítás Bátaszéken, jobbra Felföldi László megyés püspök

Forrás: BátaszékMost/Facebook

Számvevőségi kastélyban a kiállítást Zombori István nyitotta meg

A kiállítást dr. Zombori István történész, nyugalmazott múzeumigazgató, a szegedi Gál Ferenc Katolikus Egyetem professzora nyitotta meg, aki köszöntőjében azt mondta, hogy ez a gyűjtemény nem egy egyszerű kiállítás, hanem Bátaszék Város és a Pécsi Egyházmegye új múzeuma.

A török által lerombolt épületek romjaiból a 18. században a településre érkezett katolikus svábok, felvidéki magyarok, bukovinai székelyek és az itt élő magyarság virágzó közösséget hoztak létre. A mindennapi életben használt szakrális tárgyaik képezik a gyűjteményt, melynek darabjait az utolsó pillanatban sikerült megmenteni az enyészettől és méltó módon az utódok elé tárni.

A plébánia pincéje egy 1945-ben elásott ládát rejtett

Felföldi László pécsi megyéspüspök azt hangsúlyozta az ünnepi köszöntőjében, hogy az igazi érték mindig összefogásból jött létre, ahogyan ez most is látható az összegyűjtött tárgyakban és a kiállítás megvalósításában.

Sümegi József, a II. Géza Gimnázium igazgatója áldozatos munkájának köszönhető az egyházművészeti emlékek összegyűjtése. Bátaszék 18. és 19. századi korszakaiból származó kiállítási anyagának témája három nagy tematikus egységre osztható. Képek és szobrok, ötvöstárgyak, illetőleg textíliák. Igazgató úr a szabad téren megtartott rövid tárlatvezetésében emlékezett vissza Herendi Jánosra, Bátaszék korábbi plébánosára, akinek köszönhető a gyűjtemény létrejöttének alapgondolata.

A néhai plébános 1991-ben megosztotta vele azt a papi szájhagyományt, amely szerint a plébánia pincéje egy 1945-ben elásott ládát rejt. Ezt megtalálva 25 darab, a 18. századból való szakrális ötvöstárgyat fedeztek fel, melyek az idén szeptember 6-án megnyitott kiállítás anyagában megtekinthetők.