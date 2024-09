Zöld autózás 1 órája

Szavazzon arról, legyenek-e Tesla szupertöltők Szekszárdon! (videóval)

Összesen öt magyar várost nézett ki magának az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett gigacég. Ezeken a településeken alakíthatnak ki úgynevezett Supercharger töltőállomásokat. A listában Szekszárd is szerepel, a nyertest a szavazatok száma alapján választják ki. Korábban is telepítettek Supercharger állomást például Paksra is.

Bencze Péter Bencze Péter

A Tesla nem most először kérdezi meg a helyieket és az elektromos meghajtású autókat vezetőket, vagy arra ácsingózókat. Évek óta használják ezt a módszert, hogy kiválasszák, mely európai településeken építsenek saját maguk által tervezett úgynvezett Supercharger állomásokat. Az előző akció során magyar települést ugyan nem szavaztak meg a voksolók, korábban viszont már tíz település jutott így szuperöltőkhöz. Idehaza már 10 településen működnek Superchargerek. Szekszárdon lehet a 11. állomás.

Forrás: Világgazdaság Szekszárdon épülhet a 11. hazai Supercharger Az Elon Musk vezette vállalat hazai Supercharger telepítéseit a villanyautosok.hu szakportál régóta nyomon követi. Ők szurták ki azt is, hogy a cég ismét szavazásra bocsátotta Superchargerei telepítései helyét. A szakportál azoknak a településeknek a listáját is felsorolta, amelyek korábban így jutottak a Tesla által tervezett és gyártott töltő állomásokhoz. Az országban elsőként, 2022-ben – a helyiek szavazata alapján – Pécs nyerte el a telepítés jogát. A dolog pikantériája, hogy a baloldali városvezetés alatt ott azóta sem került sor a fejlesztésre. A baranyai vármegyeszékhelyen a tervek szerint 2026-ban telepítik majd a töltőket. Györben viszont 10 darab; Debrecenben 8; Miskolcon, Szegeden, Fóton, Törökbálinton, és Sormáson 8 darab; Székesfehérváron és Óbudán 12-12 darab, Szigetszentmiklóson pedig 20 darab Tesla töltőállomás áll a közelekedők rendelkezésére. A mostani versenyben egyébként Magyarországról – Szekszárd melett – Sopron, Keszthely, Balatonfüred és Veszprém vesz még részt. Szekszárd vezeti a nemzetközi szavazást A Tesla által használt módszer szerint egyszerre több tucatnyi európai településen szavazhatnak az emberek arról, hogy a cég hol telepítsen Superchargereket. A mostani voksolásban összesen 74 város és falu vesz részt, és bármennyire meglepő, a szavazatok alapján Szekszárd áll az első helyen. A tolnai vármegyeszékhely ezzel egyelőre – mások mellett – megelőzi az ausztriai Bécset, a németországi Frankfurtot, Passaut és a francia Vichyt is. Szekszárdra egyébként cikkünk megírásakor nagyjából 1200-an szavaztak.

A voksoláshoz mindössze egy rövid regisztrációra van szükség a Tesla hivatalos oldalán. Ezt követően egy voksoló öt ajánlást adhat le, öt településre. Az nem világos, hogy pontosan meddig tart a Tesla akciója, mivel a korábbi etüdök során is voltak csúszások. Amint azt korábban megírtuk, a Tesla töltőállomásai, a Superchargerek 120-250kW teljesítménnyen üzemelnek, ami „ultragyors” töltést tesz lehetővé. Idehaza egyébként már 102 töltőpont várja az autósokat. Szekszárd nem csak a hazai, de a nemzetközi voksolást is magabiztosan vezeti.

Forrás: Tesla Villámgyors töltést tesznek lehetővé Magyarországon a villámtöltőkön a hatályos magyar szabályok szerint kötelező a CCS csatlakozó, de a töltők többsége CHAdeMO csatlakozóval is rendelkezik, a tripla szabványú berendezéseken pedig ezek mellett egy váltóáramú töltésre szolgáló Type2-es csatlakozó is található. A két egyenáramú csatlakozó egyszerre nem használható, de az AC csatlakozó és a DC csatlakozók egyike együttesen igénybe vehető. A villámtöltőknél különösen fontos a töltési etikett betartása, miszerint csakis a töltés időtartamára vegyük igénybe az oszlopot, hiszen másnak is szüksége lehet rá, illetve ne hagyjuk hosszabb időre magára az autót, és semmiképp ne parkoljunk töltésre kijelölt helyen, ha nem használjuk a töltési szolgáltatást. Figyeljünk továbbá arra, hogy egyes DC töltők esetében percalapú díjazás van érvényben, amely a 100 százalékos töltöttség elérését követően sem áll le. Szekszárddal pedig ez a szám tovább emelkedhet. A Superchargerek használatát bemutató – a villanyautosok.hu – által készített videót itt nézheti meg:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!