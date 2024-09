Egy életen át tanított, egy életen át hímzett, és négy gyereket nevelt fel, ami ugyancsak egy életre szóló feladatnak, programnak, hivatásnak tekinthető. A száz éve született Bognár Jenőnére (Babus nénire) emlékeztek szombaton a szekszárdi plébánia közösségi házában. Azért ott, mert az egyházközség megbecsült tagja volt, hittant is tanított, és sokat tett a Remete-kápolna felújításáért. (Alapítványt hozott létre a korábban itt szolgáló plébánossal, Farkas Bélával.)

Bognár Cecil volt a program koordinátora, aki zenélt is, és megénekeltette a közönséget A szerző fotója

Hímzéseiből kiállítást rendeztek, mely vasárnap még megtekinthető. (Hétfőn bontják.) Mintegy hatvan terítője és 15 párnahuzata látható a tárlaton, ami a teljes hagyatéknak csupán egy töredéke. Az előtérben további 20-30 hímzett terítő várta új gazdáját. Azokat eladásra szánták, s a befolyt pénzt a Remete-kápolna freskóinak felújítására ajánlják fel. (Külső renoválás már történt, belül még van mit csinálni az épületben.)

Bognár Jenőné 96 évet élt, tevőlegesen, aktívan. Szintén néptanító férjével sok iskolában megfordult a zivataros negyvenes-ötvenes években: Nagymágocson, Árpádtelepen, Bakson, Lengyelben, Alsónánán. Később Bátaszéken, Várdombon és Szekszárdon folytatta a munkát. Mindemellett több tájegység motívumkincsét megismerve hímezte a szebbnél szebb lakásdíszeket.

A kiállításmegnyitón egyik fia, Bognár Cecil volt a műsorközlő, a koordinátor, aki két kedvelt hangszerét a tárogatót és a furulyát is meg-megszólaltatta. A közönséget is megénekeltette. Népviseletbe öltözött unoka, dédunoka is jelen volt. Verset mondott Németh Judit és Koller Zselyke Anna. Visszaemlékezések is elhangzottak. Felidézték Babus néni alakját, szavait az egykori tanítványok, köztük az újságíróként is ismert Sas Erzsébet.