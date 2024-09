Csütörtökön kora délután érkezünk meg a Szekszárd táblától karnyújtásnyira található Csörge-tó partjára. A kocsiból kiszállva már első pillantásra feltűnik, hogy az évek óta elhanyagolt terület az elmúlt időszakban látványos átalakuláson ment keresztül: a gaz és az elburjánzott bokrok szépen levágva, a parton napozónak is beillő terület lett kialakítva, az érkezők kényelmét két fából készült, tetővel védett kiülő szolgálja és több szemetes kuka kikerül. Utóbbiakat rendszeresen ürítik is a Terra munkatársai. Nyoma sincs annak, hogy sokan illegális hulladék lerakására használják a helyet.

Kézi és gépi erővel küzdenek az Alisca Terra munkatársai az illegális hulladék ellen.

Fotó: Bencze Péter

Pedig néhány méterrel arrébb viszont most is homlokrakodó dolgozik. A benne ülő szakember a napokban odahordott építési hulladékot pakolja fel egy platós autóra. Az embernek az a benyomása: az Alisca Terra munkatársai hiába tesznek meg mindent azért, hogy a Csörge-tó környékét visszaadják a helyieknek, szélmalomharcot kell vívniuk azokkal, akik hulladéklerakónak használják a területet.

Milliókat költenek rá, rengeteget dolgoznak rajta

Már tél végén-tavasz elején elkezdtek az Alisca Terra munkatársai dolgozni a terület „rendbe rakásán”. Spanyol Adrienn, az önkormányzati cég zöldfelület karbantartási osztályának vezetője portálunk érdeklődésére azt mondta, a munkák során a veszélyes fák kivágása, sarjak eltávolítása és a növényzet teljes megtisztítása is megtörtént. A keletkező zöld hulladékot ledarálták, ez is hatalmas erőfeszítést és költségeket igényelt. Két pavilont is kihelyeztek, valamint hat új kukát telepítettek, amelyek rendszeres ürítéséről szintén gondoskodnak.

A látogatók számára új futópálya kialakítása is tervben van. Ennek érdekében folyamatosan ritkítják a növényzetet. És hamarosan táblákat is helyeznek ki, amik a tervek szerint száz méterenként segítik majd a sportolókat.

Naponta küzdenek az illegális hulladékkal

A rengeteg munka mellett gondból is bőven kijut az Alisca Terra munkatársainak. Ottjártunkkor éppen kettő hatalmas, illegálisan lerakott építési törmelék „felszedésén” dolgoztak. Ez komoly költséggel terheli a céget, ami végső soron a szekszárdi adófizetők pénze, ugyanis az önkormányzati vállalat forrásait másra is lehetne költeni. Például Csörge-tó további fejlesztésére.