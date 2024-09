Az ünnepségben mosolyt fakasztó mozzanat volt, mikor Prantner Ferencnek saját borát nyújtotta át Berlinger Attila a színpadon, hiszen a tavalyi évben a város borának a Prantner pince bikavérét választották. Az elismerések mellett ugyanis a díjazott úriembereknek a város borával, a hölgyeknek virággal kedveskedtek az átadón.

Prantner pince kapta a Szekszárd Javáért kitüntető címet, melyet Prantner Ferenc szekszárdi borász vett át Berlinger Attila polgármestertől

Fotó: Kiss Albert / Forrás: Forrás: Tolnai Népújság

Prantner pince: Szekszárd Javáért kitüntetés

– Ez egy hatalmas elismerés a családnak, a pincészetnek, mondta Prantner Gergely borász. – Talán egy visszajelzés, hogy jó úton járunk, én úgy látom, van jövő ebben a szegmensben. És van létjogosultságuk a szekszárdi családi pincészeteknek is, melyek egyike a Prantner családi pince. Talán már nem is annyira kicsi a mi pincészetünk, inkább közepes méretűre nőttük magunkat. Ez azt jelenti, hogy huszonegynéhány hektár termőterülettel rendelkezünk és e mellé vásárolunk is szőlőtermést.

Nemzedékekre visszatekintő családi borászat

A Prantner pince régi, nemzedékekre visszatekintő családi borászat a szekszárdi dombok szívében. Tradicionális, ízig-vérig a borvidék örökségét képviselő vörösboraik mellett jelen vannak a reduktív, friss, könnyedebb tételek is a szortimentben.

– A szőlészeti, borászati múltunkat komolyabban édesapánk, Prantner Ferenc kezdte el – mondta Prantner Gergely. Minden esetben minőségre törekszünk, sok fajtával foglalkozunk. Egyre keresettebbek a fehér fajták, ami nagy kihívás nekünk kiváló fehérborokat termelni szekszárdiként, hiszen egy vörösboros borvidéken vagyunk, ahol mindenhol kék szőlő terem.

Szekszárd az otthonuk, mely egyben a megélhetést is jelenti

– Szekszárd számunkra a megélhetés mellett a családunk otthonát is jelenti – mondta Gergely. Nagy családunk van, édesapánk mellett négyen testvérek is itt dolgozunk. Édesapámnak már nyolc unokája is van. Szerencsére mindenki megtalálja itt a számítását.