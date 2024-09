Az esemény szervezői ezúttal is arra törekedtek, hogy a verseny nemzetközi szinten is elérje az embereket, és a Fülöp-szigetektől kezdve Nigériáig több százezer néző kísérte figyelemmel a beküldött alkotásokat – tudtuk meg Kindl Gábortól, a verseny ötletgazdájától.

Prof. Dr. Szécsi Gábor védnök, a PTE KPVK dékánja és Kindl Gábor versenyigazgató hétfőn tájékoztatták a sajtót a verseny tapasztalatairól. Fotó: Bencze Péter

A megmérettetésre ezúttal 192 regisztrált résztvevő készített összesen 186 filmet, amelyek közül öt magyar alkotás is bejutott a nemzetközi döntőbe. A résztvevőknek három kötelező elemet kellett filmjükbe építeniük: egy almát, egy marék rizst és egy szelet kenyeret, amelyek mind az élelmiszerhez kapcsolódó szimbolikus jelentést hordoztak. A nemzetközi zsűri elnöke Prof. Karl Bardosh, a New York University professzora volt.

Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (KPVK) dékánja – aki egyben a filmes maraton védnöke is – most azt mondta portálunknak, hogy a Shoot4Earth nem csupán egy verseny, hanem egy stratégiai együttműködés része is.