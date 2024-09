Szeptember 19–22. között ismét átalakul Szekszárd városképe, a hétköznapok helyét átveszi az ünnep és a fesztivál. Idén is több ezer látogatóra lehet számítani, nem csak a vármegyéből, hanem az ország minden részéből a Szekszárdi Szüreti Napokra. Berlinger Attila polgármester számára az idei Szekszárdi Szüreti Napok különösen meghatározó esemény, hiszen tavaly még a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójaként vett részt a szervezésben, most pedig városvezetőként köszöntheti az ünnepség látogatóit. – Ez mindig egy érzelmekkel teli pillanat számomra, mert csodálatos éveket töltöttem el kollégáimmal itt, a Babitsban. Hálás vagyok nekik, hiszen az ő elhivatottságuk és munkájuk teszi ezt az eseményt olyanná, amit évről évre várnak az emberek – mondta a Babits központban tartott sajtóeseményen a polgármester. Külön kiemelte, hogy idén a szüreti programokba visszatér egyfajta „régi rend”a helyszínek tekintetében, így a fesztivál újra abban a formában valósul meg, ahogy azt 2019– ig megszokhatták a látogatók.

Szekszárdi Szüreti Napok – sajtótájékoztatón ismertették a fesztivál idei menetrendjét. Fotó: Mártonfai Dénes

A fesztivál nemcsak kulturális és közösségi esemény, hanem gazdasági szempontból is jelentős, hiszen költségvetése eléri a 100 millió forintot. A városban évek óta több tízezer ember látogatja a rendezvényt, amely számos ingyenes programot kínál.

Szekszárdi Szüreti Napok, borvidéki csúcsborokkal

Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy idén 30 szekszárdi borászat mutatja be legújabb nedűit a fesztiválon. A borvidék borászatai az elmúlt időszakban nemzetközi és hazai versenyeken is kiemelkedő sikereket értek el, több aranyéremmel tértek haza. A látogatók már az idei évjárat friss fehér– és rozéborait is megkóstolhatják, és különleges élményekben lehet részük. Idén nem lesz vendégborvidék, a fesztivál teljes egészében a szekszárdira fókuszál.

Berlinger Attila egy régi álom megvalósulásáról is beszélt: hosszú évek után újra működik majd a szekszárdi borkút, amelyből a látogatók kóstolhatják a borvidék híres nedűit.

Gasztronómiai újítások és kedvezmények a családoknak

Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, hogy idén a fesztivál gasztronómiai kínálatában is lesznek újítások. Az Ízek Utcájában a vendégsátrakat lecserélik, és Afrika sátrakkal várják az ételekre vágyókat. A jól megszokott malacos batyuk mellett olyan különlegességeket is kínálnak, mint a birkapörkölt vagy a sült kacsacomb füge chutney– val. Emellett gondoltak a családokra is, így több akció és kedvezőbb árú étel várja az érdeklődőket. A Koktél patika szigorúan ügyeleti rendben, egész nap és éjjel nyitva tart a fesztivál négy napján, ahol a sláger koktélok mellet az idei év trendjei szerint a gyöngyöző borok és rozék képezik majd az alapját az italkülönlegességeknek.