Gasztronómiai újítások és kedvezmények a családoknak

Galambos Péter, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület elnöke elmondta, hogy idén a fesztivál gasztronómiai kínálatában is lesznek újítások. Az Ízek Utcájában a vendégsátrakat lecserélik, és Afrika sátrakkal várják az ételekre vágyókat. A jól megszokott malacos batyuk mellett olyan különlegességeket is kínálnak, mint a birkapörkölt vagy a sült kacsacomb füge chutney– val. Emellett gondoltak a családokra is, így több akció és kedvezőbb árú étel várja az érdeklődőket. A Koktél patika szigorúan ügyeleti rendben, egész nap és éjjel nyitva tart a fesztivál négy napján, ahol a sláger koktélok mellet az idei év trendjei szerint a gyöngyöző borok és rozék képezik majd az alapját az italkülönlegességeknek.

Kulturális programok és nagykoncertek

A fesztivál hivatalosan pénteken, 15 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval, de előtte már 14 órától felgyullad a Szeretet Lángja a Béla Király téren. Ez a műsor a mássággal élők társadalmi érzékenyítésére és közvélemény–formálására szolgál, és minden évben a fesztivál egyik bevezető programjaként szerepel.

Újdonságként idén a szüreti felvonulás visszatér a régi útvonalához, amely a belvároson keresztül halad majd. A gyermekek számára a Vármegyeháza udvarán Fürtöcske néven új foglalkoztatóval készülnek, a Vármegyeháza kertjében pedig az eddigiek szerint a legkisebbeket kézműves foglalkozások, bábelőadások és játékok várják. A tavalyi évhez hasonlóan szombat este táncházzal zárják a napot a Vármegyeháza udvarán.

A fesztivál hivatalos nyitánya előtt is számos program várja a látogatókat: hétfőn 17:30-kor a Márványteremben nyílik meg az „Egy fürt Szekszárd” alkotóművészeti kiállítás, kedden 17 órakor pedig a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tárlata a Bakta Galériában. Kedd és szerda este pedig látványos, 3D vetítéssel kombinált táncshow–val hangolódhatunk a Queen zenéjére.

A nagykoncertek közül kiemelkedik pénteken a Cotton Club Singers jubileumi koncertje, valamint Pápai Joci, a Boban Markovic Orkestar, a Kerekes Band, az Auguszt Bario Band és az R– Go fellépése a Béla Király téri színpadon. A Placcon sem áll meg az élet, sőt: csütörtökön erős kezdéssel érkezik Curtis, majd pénteken a The Placc Outdoor keretében Yamina és Jauri, szombaton Manuel koncertjén bulizhatnak a kortárs popzene rajongók, míg vasárnap a Follow The Flow koncertjével zárulnak a Placc kapui. Kísérő programként a Zöldtárs Alapítvány megrendezi a már hagyományos Lösz– szurdik túráját, a Német Színház mese előadással és koncerttel várja a látogatókat a fesztivál idején, de lesz drónfoci is a piactéren, ami szintén az idei év újítása.