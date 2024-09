Gyurkovics János alpolgármester a péntek reggeli tájékoztatón – amelyen részt vettek a város nyugdíjas klubjainak, szervezeteinek vezetői is – elmondta, idén a kulturális központ színháztermében a Szekszárdhoz sok szállal kötődő Vágó Bernadett, valamint férje, Miller Zoltán duett-műsorát láthatja a közönség, majd őket a Bartina Néptánc Egyesület táncosai és a Tarsoly Zenekar tagjai követik a színpadon.

Ebben az évben is két előadásra, s az követő fogadásra várják a 65. életévüket betöltött szekszárdi lakosokat. Az egyik délelőtt 11 órakor, a másik délután 4-kor kezdődik. Mindkettő természetesen most is ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, folytatta az alpolgármester. Az elmúlt évben interneten, e-mailben lehetett ezt megtenni, de mert akkor csak néhányan jelentkeztek így, legtöbben telefonáltak, most a tapasztalatra alapozva mindenki a 74/999-333-as telefonszámon jelentheti be – nevét és lakcímét közölve – részvételi szándékát munkaidőben, szeptember 23 és 27 között.

A rendezvénynek Berlinger Attila polgármester a fővédnöke, s várják azokat is, tette hozzá Gyurkovics János, akik az év hátralévő napjaiban lesznek hatvanöt évesek, sőt – tette hozzá –, ha a házaspárnak csak az egyik tagja töltötte be a 65. évét, akkor is együtt jöjjenek.