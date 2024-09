Az esemény része az Állatvédelmi Témahétnek, ami szeptember 30. és október 13. között zajlik. A témahét tavaly több mint 250 ezer gyermeket ért el, idén a cél, hogy ezt a számot tovább növeljék. A Pedagógus Roadshow-n a témahéthez kapcsolódva módszertani eszközöket mutatnak a tanároknak, melyekkel hatékonyan tudják az állatvédelem elveit beépíteni a mindennapi oktatásba.

Cél az állatbarát, empatikus társadalom (fotó: Kovács Erika, forrás: veol.hu)

Dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője kiemelte: „A Pedagógus Roadshow célja, hogy közel hozzuk a pedagógusokhoz az állatvédelem fontosságát, és módszertani segítséget nyújtsunk nekik abban, hogy ezt hogyan alkalmazhatják a nevelési-oktatási munkájukban.”

A projektvezető hozzátette, a roadshow kiemelt szerepe, hogy a gyermekek már fiatal korban megismerjék az állatvédelem alapelveit és a felelős állattartás fontosságát. – Célunk, hogy a pedagógusok olyan tudást kapjanak, amelyet be tudnak építeni a mindennapi oktatásba, így már fiatal korban elültethetjük a felelős állattartás és az empátia magvait – tette hozzá Koska Hedvig, aki többek között a szekszárdi közönségnek is előadást tart majd szeptember 20-án a PTE KPVK épületében. A rendezvénysorozat célja, hogy hosszú távon is hozzájáruljon egy állatbarát, empatikus társadalom kialakulásához.

A pedagógusok a regisztráció során megadhatják, hogy hány gyermek kapcsolódik be a programba, így folyamatosan követhető, hogy mennyi diákhoz jutnak el az állatvédelmi üzenetek. A tavalyi sikerek alapján a szervezők arra számítanak, hogy idén még több gyermeket érnek el tanáraikon keresztül.

A roadshow összesen 17 helyszínt érint az országban, eddig összesen több mint 1200 pedagógus regisztrált.