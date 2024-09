A Férfitalálkozók nemcsak a férfiak hitbéli fejlődésére, hanem a közösségi életben betöltött szerepük megerősítésére is kiváló alkalmat kínálnak. Felföldi László pécsi megyéspüspök minden egyes alkalmon személyesen is jelen van, hiszen ő indította el a rendezvénysorozatot 2021-ben, és szívügye, hogy a férfiak az egyházban is aktívabb szerepet vállaljanak. „Úgy tűnik, mintha a férfiak szerepe az egyházban háttérbe szorult volna” – mondta a püspök, aki szerint most különösen fontos, hogy a férfiak hitbéli elkötelezettsége erősödjön. Az események célja, hogy a férfiak szabadon megnyílhassanak egymás előtt, és megerősödjenek Istenhez fűződő kapcsolatukban.

Egyre népszerűbbek a férfitalálkozók (fotó: Pécsi Egyházmegye)

A püspök szerint a férfiak sokszor nehezen nyílnak meg, ha érzelmeikről van szó. A Férfitalálkozók azonban biztonságos környezetet kínálnak számukra, ahol nyíltan beszélhetnek érzéseikről, gondolataikról. „A férfiak biztonságban érzik magukat férfi társaságban, és ez az egyik legnagyobb vonzereje ezeknek az estéknek” – emelte ki Felföldi László.

A püspök hangsúlyozta, hogy a férfiak hitélete a mindennapokban is rendkívül fontos: „Ahogy egy apa a családjával van gondolatban mindig, még akkor is, ha fizikailag nincs ott velük, ugyanúgy van ez az Istennel is. Ő itt van, és az a kérdés, hogy mit tenne a helyünkben? Az Istennel való párbeszéd a szív békéjét, örömét és biztonságát adja meg.”

Ez a gondolatvilág tükröződik a találkozók során, ahol a férfiak nemcsak hitüket erősíthetik meg, hanem érzelmi és lelki támogatást is kaphatnak egymástól. Az események sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az egyre bővülő helyszínek és a résztvevők pozitív visszajelzései. A feleségek hálásak a változásokért, amelyeket férjeik viselkedésében és a családi életükben tapasztalnak. Ráadásul sok férfi vállal részt az egyházi szolgálatban, és mostanra már 98-an készülnek az akolitusi feladatokra is.

Ez a katolikus egyházban a szertartásokban segédkező személyeket jelenti. Felföldi László püspök célja, hogy a férfiak az egyházon belül is megtalálják a helyüket, hogy minden egyházközségben kialakulhassanak együtt imádkozó, együtt gondolkodó közösségek, amelyek az egyház és a társadalom számára is értéket teremt. Újdonság, hogy a 2024 szeptemberében induló negyedik évad két új helyszínnel egészül ki: Siklóssal és Bonyháddal, így már összesen 9 helyszínre viszik el a szervezők az évad témáit.