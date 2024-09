Átalakították az autóbuszok menetrendjét Szekszárdon a beérkezett utasészrevételek és tapasztalatok alapján. Több városrészbe sűrűbben indulnak a buszok idén október hetedikétől. Kedveznek az iskolásoknak, a kórházi dolgozóknak, az ipartelepi munkásoknak.

Érkezik az autóbusz a szekszárdi megállóba 2024. szeptember huszonötödikétől, még a régi menetrend szerint. Idén október hetedikétől sűrűsödnek a járatok Szekszárdon

Fotó: MW

Szekszárdon több járat indul

A felsővárosiaknak ismét közvetlenül elérhetővé válik a szekszárdi Rendelőintézet, az alsóvárosi temető és a bevásárlóközpontok, valamint a Munkácsy utcán a háziorvosi rendelő és a Balassa kórház Ybl Miklós utcai bejárata. Emellett munkanapokon kétóránként indul busz a Tescoig, szombaton pedig egy járatpár. A Munkácsy utca környékén napközben óránkénti közlekedést alakítottak ki, szombaton egy bevásárlást segítő járatpár is indul. A Fűtőmű megálló új neve: Kilátó utca.

Hazajutás a Babits-iskolából

Óránkénti körjáratot vezetnek be az autóbusz állomás útvonalán, emellett buszjáratok napközben, minimum félóránként közlekednek a belváros és a Bottyán-hegy, illetve a Kőrösi és a Mérey lakótelep között. A Nefelejcs utcai megálló újbóli üzembe helyezésével a Nefelejcs utca környéke és a Herman Ottó lakótelep elérése is tovább javul, illetve délután a Babits iskolából is hazajutást biztosít.

Munkanap hajnalban a kórházi dolgozók eljutását elősegítő járat is indul. Hosszú-völgy felől közvetlenül elérhetővé válik a Rendelőintézet és a belváros, valamint az Alsóvárosi temető és a bevásárlóközpontok a Wesselényi utca és a Holub József utca környékén élőknek. A Baranya-völgybe is gyakrabban, kétóránként indulnak október hetedikétől buszok. Új iskolás járatot is bevezettek, hogy elősegítsék a gyerekek kedvezőbb időpontban való iskolába járását.

Műszakkezdéshez igazodtak

A Bor utcában jelenleg napi egy-két járatpár közlekedésével biztosítják a sióagárdi helyközi buszok az eljutást. Ezek a járatok most már hétfőtől szombatig egész nap rendszeres kiszolgálást biztosítanak. A műszakkezdésekhez kedvezőbb időpontban haladnak autóbuszok a Keselyűsi út felé.

Új megállót alakítottak ki a Kadarka utca és a Vak Bottyán utca kereszteződésénél. Ismét biztosítják az eljutást a Zrínyi utca felé napközben. Szőlőhegyről több járat indul, amelyek napközben a bevásárlóközpontokhoz is betérnek.