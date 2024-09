Az idei fesztiválhangulatú rendezvényre sok száz vendég érkezett, akik nem csak a környező településekről jöttek, de a fővárosból, Pécsről, Bajáról, Kecskemétről is. A Szekszárdi Borvidék borászainak köszönhetően pedig rendezvény egyben a borok-, a gasztronómiai-, a kulturális élet és a zenei fesztivál ünnepe is. Bár az időjárás-előrejelzés esőt ígért e hét végére, a fesztiválózók szerencséjére, ezúttal is tévedtek.

A város megtelt élettel és izgalommal, ahogy a helyi és környékbeli borászatok megnyitották kapuikat, hogy bemutassák legkiválóbb nedűiket. A háromnapos fesztivál ideje alatt a látogatók finom borokat kóstolhatnak, zenés programokon és kézműves vásárokon vehettek részt.

Az ünnepi felvonulás szombaton délután kettő órakor kezdődött feldíszített traktorokkal. A Piac tér környékén kialakított borudvar is megtelt érdeklődőkkel. A finom borok kóstolása mellett szórakoztató programok, ismert zenekarok szórakoztatták az érdeklődőket.