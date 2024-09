Negyvenegyedik alkalommal csábította Tolna vármegye geometriai közepére a vendégeket a felsőnánai önkormányzat. A Béke Túra idén is igazolta, hogy egy olyan sokszínű kulturális esemény, amely ha nem lenne, hiányozna az eseménynaptárból. Bíró Szabolcs polgármester azt mondta, amikor reggel kiment a helyszínre egy csodálatos szivárvány fogadta, megadva ezzel az idei rendezvény alaphangját. Ahogy azt megszokhattuk, nemcsak a falu, hanem a környék apraja-nagyja ott volt a nagyréten, forgott a körhinta, tömve volt az ugrálóvár, sokan próbálták ki a céllövöldét, s sokan neveztek be a meghirdetett programokra is. A főzőversenyben ezúttal a pörkölt volt a középpontban, a kispályás focitornán négy csapat gyűrte egymást a nagy melegben, a nap folyamán erősemberek is megküzdöttek, és nagyon népszerű volt a sör-virsli verseny is.

Felsőnánán gyógyított a Szerelemdoktor. Fotó: Makovics Kornél

Remek pörkölteket készítettek

A főzőversenyben a Zomba Posta nyert, a második helyen Marázi Márk, a harmadikon Németh Zoltán végzett. Orbán Attila a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke – aki örömmel vállalta a zsűrielnöki szerepet – azt mondta, nem volt könnyű sorrendet felállítani az ételremekek között, egyúttal gratulált az összes nevezőnek. Hogy tényleg remek ételek készültek, az gyorsan bebizonyosodott, mert amikor két óra után körbejártuk a sátrakat, már szinte mindenhol üresek voltak a bográcsok. A kispályás focitornán a Gyulaj FC nyert a Dühös Sellők, az NB1 és a Brenner Bau előtt. A legjobb kapus Borbandi Gergő, a legjobb játékos Jakab Ármin lett. Az erősemberek versenyében Buzás Tamás nyert Orbán Zoltán és Nagy István előtt, a sör-virsli versenyben pedig Németh Zoltán, Németh Róbert és Ferenczi Zoltán volt a sorrend.

Utcára nyílt a kocsmaajtó

A nagyszínpadon délutántól éjszakába nyúlóan váltották egymást a fellépők. Herczinger Anikó örökzöld slágereket énekelt, Fazekas Lázár székely anekdotákkal szórakoztatott, a Jumpers Dombóvári Kötélugrók és a New Generation produkciója impulzív és szórakoztató volt, de a kétyi nyugdíjasok is tapsra ragadtatták a közönséget. Fábián Zoltán lemezbemutató koncertje tökéletes felvezetése volt az estének, aztán megjött a meglepetésvendég, a Marázi Márk és Dávid Gábor jóvoltából meghívott MC Hawer és Tekknő Miki – utcára nyílt a kocsmaajtó. Este tíztől pedig a Szerelemdoktor gyógyított egy Kariby party hangulatát idézve – az UFO zenekar mostanság sokadvirágzását éli.