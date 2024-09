Az Európai Bizottság új javaslattervezete kiterjesztené a dohányzási tilalmat a közösségi helyek szabadtéri területeire is, beleértve éttermek, kávézók teraszait és a tömegközlekedési csomópontokat. A tiltás kiterjedne a nikotintartalmú és- mentes e-cigarettákra is. Tolna vármegyében, ahol több mint 400 vendéglátóhely működik, a változás jelentős hatással lehet a helyi vendéglátó szektorra. A javaslatot várhatóan szeptember végén fogadják el. A tiltás különösen érintené az olyan szabadidős létesítményeket, ahol gyerekek is megfordulnak, mint például játszóterek és parkok, zöldövezetek. Bár Magyarországon több helyen már most is szigorúan szabályozott a dohányzás, a teraszokon eddig nem volt egységesen tiltva.

forrás: pixabay