Minden év szeptember utolsó vasárnapja a Szívünk napja! kampány ideje, ami figyelemfelhívás és ünnep is egyben. A 2024-es kampány üzenete: „Cselekedj szívből!”, ami ösztönzés arra, hogy az emberek tegyenek aktívan a szívük egészségéért. Dr. Benczúr Béla, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa szerint „a szívünk az a szervünk, ami soha nem pihen, éjjel-nappal dolgozik értünk, és ezért különleges figyelmet igényel.” Tehát amíg a szív dobog, figyelnünk kell rá, mert egyedül a megelőzés lehet a kulcs a szívbetegségek elleni küzdelemben.

A szív- és érrendszeri betegségek: A legfőbb halálokok

A szív- és érrendszeri betegségek a világon mindenhol a vezető halálokok közé tartoznak. Ide sorolható a szívinfarktus, a stroke, valamint a mélyvénás trombózis és tüdőembólia. „A szívroham, a szívelégtelenség és a stroke a legrettegettebb szívbetegségek közé tartoznak, és évente több millió ember életét követelik. De jó hír, hogy a szívbetegségek 80 százaléka megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel és életmódváltással" – hangsúlyozza a főorvos, aki kiemelte, hogy ezek a betegségek nem csupán időskori problémák: „Senki nincs biztonságban, mert a szívbetegségek már fiatalabb korban is jelentkezhetnek, különösen, ha valaki nem figyel oda az életmódjára." Sokan még mindig nem tudják, hogy a nők esetében is a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb halálesetet. „Sokan azt gondolják, hogy a nők jobban védettek a szívbetegségekkel szemben, pedig ez sajnos nem így van. A nők esetében a szívroham gyakran másképp jelentkezik, mint a férfiaknál, így nehezebb felismerni. Az sem elhanyagolható tény, hogy egy családban a nő az, aki mindenkire figyel és gondot visel, önmagára azonban így vajmi kevés ideje marad. Ezért, a nőknél a szívbetegség első tünetei is sok esetben elsikkadnak." – tette hozzá a főorvos.

A kockázati tényezők: Mi vezet a szívbetegségekhez?

A szívbetegségek kialakulásának hátterében jól ismert kockázati tényezők állnak: magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, elhízás, dohányzás és mozgáshiány. Magyarország különösen érintett, hiszen az ország lakosságának egyharmada elhízott, és több mint 3 millió felnőtt szenved magas vérnyomásban. „A dohányzás az egyik legnagyobb veszélyforrás, amit sajnos sokan alábecsülnek. Az egyetlen okos megoldás, ha teljesen elhagyjuk a cigarettát" – Tehát az életmódváltás, az egészségesebb étrend kialakítása, a mindennapi mozgás a legfontosabb tényezők, amik megvédhetnek bennünket a szívbetegségektől. – hangsúlyozza Dr. Benczúr Béla.