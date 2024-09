– Térinformatika és távérzékelés. Vadonatúj szakterületek. Hogyan és mikor kezdett ezekkel foglalkozni?

– A térinformatikai adatok alkalmazási lehetőségeiről szólt a doktorim 2007-ben – mondja dr. Tomor Tamás. – Akkoriban ez még valóban újdonságnak számított, ma már nem annyira. Megismerkedtem azokkal, akikkel megalapítottuk 1999-ben az első cégünket, aztán 2009-ben létrehoztuk a ma is működő vállalkozást. Debrecenben dolgozunk, de van tolnai kötődésem is: a feleségem iregszemcsei.

Dr. Tomor Tamás 25 éve, 1999-ben hozta létre társaival az első térinformatikai szakcéget. Beküldött fotó

– Miért volt szükség változtatásra, új cégre? Személyi vagy gazdálkodási problémák adódtak?

– A kollégáim, barátaim is, nincs nézeteltérés közöttünk. Csak kinőttük a bt-t, és kft-vé alakultunk. Végeztünk némi profiltisztítást is, a térinformatika helyett a távérzékelés, a téradatok világa felé mozdultunk. Egyszerűen fogalmazva: a digitális térképekkel foglalkozunk. Amilyenek például a telefonos navigációnál használatosak.

– Ahhoz, hogy térkép készüljön, helyszíni mérés is szükséges. Ezt hogyan oldják meg?

– A távérzékelés lényege: úgy mérünk meg valamit, hogy nem kerülünk vele fizikai kapcsolatba. Nem megyünk oda. Messziről mérjük meg. A légifotózásról, a lézeres távolságmérésről már mindenki hallott. Az is távérzékelés, amikor a rendőrautó beméri a sebességünket.

– Önök megrendelésre végeznek munkákat, vagy saját öntelet alapján előállítanak bizonyos adatállományokat, térképeket, amiket aztán megpróbálnak értékesíteni?

– Is-is. Van például most egy olyan munkák, amelyben Tolna vármegye is érdekelt. Épül egy 40-50 kilométeres autópályaszakasz, amely összeköti az M6-ost és az M7-est. A nyomvonal környékének felmérése megoldható terepi geodéziával is. Ki lehet küldeni száz földmérőt, akik hónapokig odajárnak dolgozni, vagy elvégezhető a feladat, sokkal rövidebb idő alatt, távérzékeléssel. Ilyen esetben mi repülőgéppel végigmegyünk azon a területen, amit a tervező kijelöl, lefotózzuk és lézerszkennerrel is végigtapogatjuk a terepfelszínt. Ez alapján keletkezik egy nagypontosságú domborzatmodell.