Lencsés Rita fitoterapeuta szeptember 25-én tartott előadást Szekszárdon a Mentálhigiénés Műhely felhívására. Székesfehérvár gyógynövényes túráinak vezetőjeként és a Fekete Sas Patika Múzeum Herbarius Programok sorozatának szervezőjeként interaktív foglalkozásokkal tanítja a természet szeretetét és a gyógynövények felhasználásának fortélyait. Különféle természetes készítményeket, mint szörpök, lekvárok, tinktúrák és kenőcsök készítését ismerteti meg a résztvevőkkel. Interjúnkban Rita betekintést nyújt a természetes gyógymódok világába, kiemelve a legfontosabb őszi-téli gyógynövényeket és azok felhasználási lehetőségeit.

Lencsés Rita Szekszárdon tartott előadást a gyógynövényekről. Fotó: Beküldött fotó

A természet és a növények szeretete családi örökség

Lencsés Rita a természet szeretetét és a gyógynövények iránti érdeklődését a családjából hozta. Elmondása szerint gyógyszerész családba született, ahol a természetes gyógymódok és a gyógynövények mindig is fontos szerepet játszottak. Bár közgazdász végzettséggel rendelkezik, hobbi szinten kezdett el foglalkozni a természetgyógyászattal, míg nővére követte a családi hagyományokat és gyógyszerész lett. Rita számára a gyógynövények iránti szenvedély azonban nemcsak hobbi maradt – fitoterápia képzést végzett, és 2015 óta fitoterapeutaként tevékenykedik.

Őszi gyógynövények begyűjtése és felhasználása

A természet nem csak tavasszal és nyáron kínál bőséges gyógynövénykincseket, az őszi időszakban is rengeteg lehetőség van a gyógynövények begyűjtésére. Szeptemberben például a somot és kökényt lehetett gyűjteni, bár a közhiedelemmel ellentétben nem kell megvárni, hogy megcsípje utóbbit a dér. A galagonya termése szintén ebben az időszakban érik, amely szív- és érrendszeri problémák esetén lehet hatékony. A csipkebogyó gyűjtésének is most van itt az ideje, hiszen rendkívül gazdag C-vitaminban. Bár még ilyenkor kemény, de már piros, így szörp és tea is készíthető belőle. Ha türelmesebbek vagyunk, megvárhatjuk, hogy megcsípje a dér, mert akkor a csipkebogyó megpuhul, és alkalmas lesz lekvár készítésére is.

Gyökérásás: az őszi időszak kincsei

Az ősz másik nagy ajándéka a gyökerekből kinyert gyógyhatású anyagok, amelyek számos egészségügyi problémára nyújtanak természetes megoldást. Októberben különösen érdemes figyelni a gyökérnövényekre, mint például a fekete nadálytő, amelyet külsőleg alkalmazva sérülések, ficamok, ízületi gyulladások kezelésére használhatunk. A csalángyökér is kiválóan alkalmas lemosók és fürdővizek készítéséhez, sőt, samponként is alkalmazható. A gyermekláncfű gyökere teának, vagy akár kávépótlónak is felhasználható, akárcsak a katángkóró gyökere, azaz a cikória. Ha nincs lehetőségünk pörkölésre, akár teaként is fogyaszthatjuk őket.