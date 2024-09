Dunaföldvárnál 638 centiméterrel, Paksnál 806 centiméteres vízállással tetőzött vasárnap a Duna. Bátán hétfőre várták, hogy a levonuló árhullám elérje a legmagasabb pontját. A hétvégén teljesen, 2200 folyóméter hosszan kiépült a védmű, összesen 31100 homokzsákot használtak fel, vagy készítettek elő önkéntesek segítségével. A három depóniában 6000 homokzsákot arra az esetre készítettek elő, ha az esetlegesen megjelenő árvízi jelenségeket azonnal kezelni kellene – írják a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hétfői tájékoztatójában. Arra is kitértek, hogy az egyik ingatlannál átszivárgást tapasztaltak az ideiglenes védművön, annak megszüntetése érdekében ellennyomó medence épült homokzsákokból.

A településen folyamatos a figyelőszolgálat: vízügyes szakemberek, tűzoltók, a katasztrófavédelem emberei teljesítenek szolgálatot. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei önkéntesei is a helyszínen vannak. Gulyás Katalin igazgató elmondta, hogy ők most elsősorban a gátakon dolgozók kalóriapótlásáért felelősek. Gondoskodnak számukra némi harapnivalóról, kávéról, üdítőről.

De persze az érintett lakók is árgus szemekkel figyelik a vízszint emelkedését. Egyikük, Kiss Mihály éppen a parton szemlélődött, amikor ott jártunk. Azt mondta, ez már az ötödik alkalom, hogy aggodalomra ad okot a Duna, de nagyon elégedett azzal, ahogy az önkormányzat és a kormány helyzetet kezeli. Mint mondta, napok óta sokan dolgoznak azon, hogy megvédjék a települést a közelgő árhullámtól. Azt is megmutatta, hogy 2013-ban a háza lábazatát nyaldosta a víz, valószínűleg be is tört volna, ha nem védik körbe, most viszont jól láthatóan elmarad az akkoritól a folyó vízszintje.

Sokaknak a kertje végét mossa most a Duna. Egyikük, Vörös Mihályné Simondi Vilma az udvarán felépített védelmi vonalon, vagyis néhány sor homokzsákon ülve mesélte, hogy tizenegy éve ezt nem tehette volna meg. Akkor jóval magasabb gátra volt szükség, és még úgy sem tudták teljesen távol tartani a vizet az otthonától, az több irányból beszivárgott. Ezért sokat izgult amiatt, hogy ez nehogy megismétlődjön.