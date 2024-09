A tolnai Duna-parthoz közel, a Malom utca 51. szám alatt állt egy szoba-konyhás, romos lakóház, amelynek bontását idén augusztus elején kezdte meg a tulajdonos. A munkálatok közben a padlózat alól egy széles, kőből készült fal maradványa bukkant elő. A tulajdonos érzékelte, hogy valami különleges dologra lelhettek, ezért azonnal jelezte a dolgot ismerősének, egy helytörténészként is tevékenykedő tanárnak, aki megerősítette: a kőfal egy történelmi időkbe visszanyúló épülethez tartozik. Értesítették a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumot, az intézmény igazgatója, a régész Ódor János vezetésével augusztus 20. után megkezdődött a telken az úgynevezett mentő feltárás.

A szekszárdi múzeum munkatársai kivonultak egy tolnai ház alapjához ahol egy törökfürdő alapzatát tárták fel. Fotó: Makovics Kornél

Korábban is találtak már középkorból származó faragott köveket

Ódor János érdeklődésünkre elmondta: a Malom utcában a korábbi években is találtak már középkorból származó, másodlagosan felhasznált, építésre használt faragott köveket. A mostani esetet megelőzően, 2017-ben a szomszédos telken, egy összedőlt ház átvizsgálása során egy falat támasztó külső pillérre bukkantak, de nem tudták pontosan megállapítani, hogy az milyen épülethez tartozott, és milyen korú lehetett.

A mostani mentőfeltárás során talált leletek és megfigyelt épített jelenségek – valamint a rendelkezésre álló írásos források – alapján azonban kijelenthető, hogy a helyi török fürdő romjaira bukkantak. Pontosabban csak egy részére, mivel az épület alapja a szomszédos telkek alá is átnyúlik.

A törökfürdő forró medencés része üzemelt egykoron

A most feltárt területen feltehetően a hagyományosan legalább három helyiségből álló törökfürdő forró medencés része üzemelt egykoron. Ez egy 6x6 méteres belsejű, négyzet alaprajzú helyiség, amelynek mintegy 2 méter mély, 80 centi széles alapjai mellett belső pillérek és részben felmenő falak is megmaradtak, az eredeti festéssel, ajtónyílással és az egykori kupolát tartó pillérek nyomával. A falban eredeti helyzetében megmaradt korabeli vízvezetéket is találtak, az egykori járószint alatt a padlót tartó pillérekkel, termeket összekötő szellőzőcsatornákkal és füstelvezető nyílásokkal.