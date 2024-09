Egyszerű ötletek, nagy hatás

A DORKO egyik legnagyobb ereje a közösségi élményekben rejlik. Olyan egyszerű dolgok, mint a közös társasjáték, sütés–főzés vagy épp egy éjszakai csillagmegfigyelés is képesek összekovácsolni a családokat. – Volt egy kisfiú, aki egy törés miatt nem tudott focizni egész nyáron, az ő helyzetét akartuk könnyebé tenni, mikor a társasjáték esteket elkezdtük – meséli Anita. A nyári sátortábor, a „dorko társas” esték és a csillagles is mind olyan alkalmak, ahol a gyerekek és szüleik megtapasztalhatták, milyen erős összetartó ereje van a közös élményeknek. – Azt akarjuk megmutatni, hogy a családok megtalálhatják az együtt töltött idő örömét egyszerű dolgokon keresztül is.

Tervek és jövőkép

A DORKO jövője is tele van izgalmas tervekkel. Hamarosan elindul a „Dorko Foci” program, ahol apa és fia közös időt tölthet heti rendszerességgel. Anita számára fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem a szülők is aktívan részt vegyenek a közösség életében, ezért rendszeresen szervez tréningeket és foglalkozásokat anyukáknak és apukáknak is. Ahogy a feladatok sokasodnak, újabb segítőkre is szükség van, így most a fókusz új önkéntesek felkutatásán és képzésén van, akik segíthetnek a programok szervezésében és lebonyolításában. – Nagyon hálás vagyok azoknak, akik eddig segítettek nekünk, de szükségünk van további emberekre, akik szívvel–lélekkel tudnak csatlakozni a munkánkhoz – osztja meg Anita.

Vezetőség és összefogás

A DORKO-t Bátai Anita vezeti, mellette férje, Bátai Attila és Bíró Judit az elnökségi tagok. A csapat színes, kreatív és széleskörű szakmai háttérrel rendelkezik, és mindannyian hisznek abban, hogy a jó kapcsolódások képesek jobbá tenni a világot. A DORKO nemcsak egy civil szervezet, hanem egy hely, ahol a nehézségek is lehetőséggé válnak a növekedésre.