A fegyelmezési kérdéseket igyekszik az intézmény a saját berkein belül megoldani, azonban a közösségi média abban nem segít, hogy azonnal híre megy az esetleges házirend megszegésének, ezzel rontva az iskola jó hírét.

A be nem iratkozás kérdése összetett. Egyrészről vannak olyan gyermekek, akiknek eleve azt tanácsolják a szakemberek, hogy kis létszámú osztályokban kezdjék meg a tanulmányaikat a megfelelő ütemű fejlődésük érdekében. Tendencia az is, hogy azok a szülők, akik vidéken dolgoznak, praktikusabbnak gondolják, ha viszik magukkal a gyermekeiket a munkahelyükhöz közeli iskolákba. A harmadik ok pedig lehet az, hogy a szülők egymás közt gerjesztve akár indulatokat, akár kritikákat megosztva, akár más iskolákból érkező kedvezőbb feltételeket kínálva, közösen döntenek nem a bátaszéki, hanem egy másik iskola mellett.

Az igazgató asszony elmondta, hogy új irányt keresnek és próbálnak megvalósítani annak érdekében, hogy a bátaszéki iskola minden szempontból vonzó legyen a diákok, a szülők és a pedagógusok számára is. Összeállítottak egy új stratégiai tervet, amelynek a megvalósítását hamarosan elkezdik, mint például a szülők számára nyílt napokat szerveznek, a nagycsoportos óvodásoknak már most, ebben a tanévben számos programot szerveznek, illetőleg szorosabbra kívánják fűzni a helyi óvodával is a kapcsolatot.

Az új képviselő-testület alakuló ülése október 2-án lesz

Dr. Bozsolik Róbert polgármester végül megköszönte a munkát a képviselőtársainak: Dr. Somosi Szabolcsnak, Kemény Lajosnak, Dr. Bonnyai Józsefnek, Dr. Kostyálné dr. Kovács Klárának, Dr Puskás Imrének, Dr. Szabó Ákosnak, Böröcz Csabának, Péter Gézának, Molnár Péternek, Zsikó Zsoltánnak és Papp Tamásnak, valamint a bizottsági tagoknak: Fejes Józsefnek, Papp Dávidnak, Sági Lajosnénak, Péter Albertnek, Mészáros Vilmosnénak és Szűcs Gábornénak.

