Így, mondhatnánk stílszerűen kezdődött az őszi szezon a Mathias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési központjában, ahol az első, nyilvánosságnak szóló előadást egy tudós sportember, Sárkány Dominik, az MCC Mindset Pszichológiai Iskola Sport és Teljesítmény Műhelyének kutatótanára tartotta. Arról beszélt, hogyan formálja a sportpszichológia sportsikereinket.

Előadását egy képernyőre vetített képpel kezdte. Egy célfotóval, amely a párizsi olimpia 100 méteres döntőjének befutóit ábrázolta. A győztes 5 ezredmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyezett. Erre a versenyre négy éven át készültek. Ez alatt kellett minden mozdulatukat begyakorolni, fejben megőrizni, erre koncentrálni. Ebben segített, segít a sportpszichológia.

Ezt a munkát már az utánpótlás képzésekor kell kezdeni. A versenyzők kiválasztásával, majd, hogy szellemileg is bírja a rá nehezedő nyomást. Mert mindig vannak zavaró momentumok, s a legjobban begyakorolt mozdulatsorokat is sokkal nehezebb elvégezni a verseny lázában, nézők előtt, az ellenfelek között, mikor torkukban dobog a szívük, mint tehetik azt az edzőteremben. Előfordul, hogy valami nem sikerül, s bár az pici hiba, hatása zavaró, gátló folyamatot indíthat el. Hasonló teljesítményromboló lehet a jövendőmondás, amikor a küzdőnek eszébe jut, hogy a sorra kerülő ellenfele korábban is legyőzte, s már el is hiszi, hogy most is veszteni fog.

A negatív hatások leküzdésére sokan alkalmaznak rutinokat, amelyek a bizonytalan helyzetekben támpontul szolgálnak, mintegy felvértezik őket a zavaró eseményekkel szemben.

Sárkány Dominik egy hasonlattal fejezte be előadását. Beszélt egy kislányról, aki a játék során egy puzzle darabot talált. Később ehhez akadtak újabbak, kellemes, vidám színűek, de volt több, sötét darab is. Megpróbált ezektől szabadulni, de mondták, azt nem teheti, mert az összesből áll össze a kép. Így van ez a sporttal is. Ott is vannak vereségek, gondok, fájdalmak, de a teljes kép, maga a sport örömet is ad, stresszoldó hatású közösségformáló, küzdésre, kitartásra nevel.