Árvíz elleni, ideiglenes védmű emelkedik Bátán, a vízpart közelében. A homokzsákokból épített barikád több mint két kilométer hosszú és alkalmas arra, hogy visszaverje a Duna ostromát.

– Száznyolcvan-kétszáz lelkes segítőnek köszönhető ez a védmű – mondta el lapunknak Huszárné Lukács Rozália. A település polgármestere, karöltve az illetékes szervezetek szakembereivel, mindvégig a veszélyeztetett helyszíneken vette ki részét az irányításból. – A munka reggel hét órakor kezdődött és este hat órára fejeződött be. Ma, azaz vasárnap a katasztrófavédelmis kollégákkal együtt tartjuk a frontot, készülünk az éjszakai ügyeletre. Három rakodó és szállító munkagép van a helyszínen, ha netalán valahol gond keletkezne, azonnal képesek a beavatkozásra. Van utánpótlás, ugyanis rengeteg kész, azaz homokkal töltött zsákkal rendelkezünk.

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hétfő óta folyamatosan jár Bátára, a településen volt szombaton is. – A szakmai védekezést a vízügy irányítja, a katasztrófavédelem a hivatásos állományát és a logisztikát biztosítja – ismertette a feladatköröket a tűzoltó dandártábornok.

– Igazgatóságunk szeptember 15-e óta operatív törzset működtet a megelőző intézkedések koordinálására és végrehajtására. Négy vármegyei településen, Dunaföldváron, Madocsán, Pakson és Bátán volt önkormányzati felkészülés. Még jóval a tetőzés előtt mindenütt megvalósítottuk a száz százalékos felkészülést. Bátán megtörtént a védvonal kiépítése, ami a 2013-as védvonal megerősítését és magassági kiegészítését jelenti. Ehhez több mint harmincezer homokzsákra volt szükség.

Árvíz ellen, lapáttal a kézben

A parton lapáttal a kezében serénykedett Zsikó Zoltán megyei közgyűlési alelnök, valamint Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is. A honatya egy gyors fejszámolás után úgy látta, hogy legalább kétszáz zsákot töltött meg homokkal.

– Több mint harminc önkéntest szerveztünk be Szekszárdól – folytatta Horváth István, aki jogos büszkeséggel tette hozzá, hogy Balázs nevű fia személyében szorgos és ügyes segítője is volt. – Bátán a három munka depó közül mi a hármashoz soroltunk be. Mindent összeadva így együtt közel háromezer homokzsákot készítettünk, ezeket szakértő kezek helyezték el a gátakon. Szombaton kora délután kaptuk a tájékoztatást, hogy a létrehozott védmű el tudja látni rendeltetését, azaz képes megóvni a veszélyeztetett területeket, ingatlanokat.