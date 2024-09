100 ÉVE Véres családi tragédia Szekszárdon. Marth József 39 éves jómódú szekszárdi géplakatost hónapokkal ezelőtt elhagyta a felesége sz. Bóday Ilona, aki Bóday Gusztáv vendéglősnek a leánya. Marth többször kérlelte a feleségét, hogy térjen hozzá vissza, az asszony azonban válni akart. Marth elment az apósa Jókai utcai lakásába, ahol az udvari szobában együtt ültek idősb Bóday Gusztávné, Marth Józsefné és ifj. Bóday Gusztávné, akik valamennyien vacsoráztak. Bement később a szobába Bóday is, aki lezárta a korcsmáját, mert nem volt már vendége. Marth ismételten arra kérte a feleségét, hogy térjen hozzá vissza. Mikor az asszony a férj kérését visszautasította, Marth hirtelen felkapta a konyhaasztalon fekvő nagykést és azzal előbb anyósát, id. Bóday Gusztávnét szúrta hátba, majd a feleségét sértette meg négy szúrással. Azután az apósára rohant és háromszor döfte bele a nagykést, amellyel a szerencsétlen ember nyakszirt ütőerét is elvágta, úgy, hogy id. Bóday Gusztáv pár pillanat alatt elvérzett. Az asszonyok sikoltozására a már ágyban fekvő ifj. Bóday Gusztáv is előrohant a lakásából és lefogta Marthot, aki rövid dulakodás után eldobta a kést és a kapun keresztül eltávozva Arany János utcai lakására ment. Ott a lakás ajtaját magára zárta és forgópisztolyával halántékon lőtte magát. (Tolnamegyei Ujság, 1924. szeptember 13.)

100 ÉVE Felruházási akció. A népjóléti és munkaügyi minisztérium a vidéki lakosság támogatása érdekében nagyszabású felruházási akciót indított. Ennek keretén belül szövet, serge, vászon, zefir és karton árukat bocsájtott kedvezményes áron a város rendelkezésére. Balatoni István közgyám gondos körültekintéssel bonyolítja le ezen akciót, amelynek során elsősorban a munkaképtelen, vagyontalan hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, másodsorban önhibájukon kívül munka nélkül maradt szegények és egyéb támogatásra szorulók kérései nyertek meghallgatást. (Tolnamegyei Ujság, 1924. szeptember 20.)

100 ÉVE A képviselő adománya. Nagyon szép és tanulságos kiállítást rendeztek termelvényeikből a Szekszárdi Téli Gazdasági Iskola végzett növendékei, a selyem gyár udvari nagy középcsarnokában. A megnyitó közönsége a legnagyobb elismeréssel szemlélte a kiállítást és dr. Őrffy Imre nemzetgyűlési képviselő maga is annyira el volt ragadtatva az elért eredménytől, hogy az intézet végzett növendékei számára 40 darab arany búzakalászt adományozott egy millió korona értékben. (Tolnamegyei Ujság, 1924. szeptember 20.)