Szekszárdon jelenleg hárman osztoznak a kántori feladatokon Nagy Dalma Katalinnal és Görbe Évával, ami jelentős könnyebbséget jelent, de Katalin még most is minden szolgálatra készül. – Szeretek előre tudni az énekekről, főleg mióta új énekeskönyvünk van. Otthon általában előgyakorlom a zsoltárokat zongorán – meséli a mindennapokról.

A család és a zene kapcsolata

Boros Máté az Alisca Brass Band tagja, a zene, ha nem is a mindennapok, de életük része. Máté trombitál, én pedig orgonálok. Két éve karácsonykor próbáltunk egy darabot előadni a templomban, nagyobbik fiúnk Merse, kicsit hangosnak találta a trombitát és orgonát együtt, és a hangszerek mellé ráadásul ő is elég hangos volt – nevet Katalin. Bár a közös zenélés még nem kivitelezhető a két kisgyermek mellett, a zene szeretete így is jelen van a családban. – Merse már most vezényel, itthon, Máté egyik koncertjét néztük, akkor nagyon megtetszett neki a karnagyi feladat. A zene biztosan része lesz a gyerekek életének, ahogy nekünk is.

Katalin számára a zene nemcsak a szolgálat része, hanem a mindennapok öröme is. Bár a gyerekekkel nehéz együtt zenélni, abban biztos, hogy később is nagy szerepet fog játszani a család életében.

A jövő és további tervek

Katalin kántori szolgálatában számos terv van még, amelyeket szeretne megvalósítani. – Szeretnénk Mátéval közös fellépéseket tartani a gyülekezetben, orgonán és trombitán játszva – mondja. Emellett Katalin azt is tervezi, hogy a gyülekezeti életet még inkább bevonja a zenei tevékenységekbe. – Szeretném, ha a zenei szolgálat nemcsak a vasárnapi istentisztelet kísérete lenne, hanem aktívabb részvételt jelentene a gyülekezeti életben, de ez most körvonalazódik bennem is.

A beszélgetés során szóba került, hogy mennyire mélyíti el a zene az Istennel való kapcsolatot. Katalin szerint a zene egy szolgálat, amelyhez koncentráció és figyelem szükséges, de egyúttal elmélyíti a hitet is. – Ez inkább egy feladat számomra, de a zene által mégis közelebb kerülök Istenhez. Amikor játszom, próbálok arra figyelni, hogy a gyülekezetet segítsem, hogy az istentisztelet zenei aláfestése megfelelő legyen.