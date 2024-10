A mai világban a figyelem lett az új fizetőeszköz. Nem a pénzünket akarják, hiszen a figyelmünk sokkal többet ér. A modern digitális világban, ahol percenként tolnak elénk újabb és újabb tartalmakat, a figyelem megszerzése lett az igazi kihívás. És miért? Mert ebből húz hasznot a figyelemgazdaság. Ahogy Dr. habil. Guld Ádám rámutatott, a modern figyelemgazdaságban az igazi érték az, ha képesek vagyunk megszerezni és megtartani az emberek figyelmét. De miért ilyen fontos ez? Nos, a figyelem alapvetően az üzletet szolgálja – valójában a figyelmünk olyan lett, mint egy digitális aranybánya, amit ki lehet bányászni, el lehet adni, és persze meg lehet lovagolni.

„A figyelembányászat az egyik legnagyobb üzlet a mai világban”

A média legfontosabb küldetése az lett, hogy az embereket rávegye valamire, rögzítse és visszahozza. És ha már elkapta, nem ereszti el, mert ez az egész üzleti modell alapja. Guld Ádám hozzátette, hogy a cégek immár nemcsak termékeket, hanem figyelmet is eladnak egymásnak.

A figyelem az új fizetőeszköz

A figyeleméhség és a fiatalok magányos korszaka

De mi történik eközben az emberekkel, főleg a fiatalokkal? Az alfa és Z generáció, vagyis azok, akik már az okoseszközök világába születtek, sokszor úgy nőnek fel, hogy hiányoznak a kapcsolatok az életükből, a valódi kapcsolódások társaikkal, barátokkal, szomszéddal. – A mai fiataloké az egyik legmagányosabb generáció, akiket valaha láttunk – mondja dr. Guld Ádám. A fiatal generáció, bár rendkívül otthonosan mozog a digitális világban, egyre inkább távolodik el a valódi kapcsolatoktól.

Egyre kevesebb baráti kapcsolatot ápolnak, miközben paradox módon egyre jobban vágynak a közelségre és a valódi figyelemre.

Ez a kettősség jól látható az influencerek világában. A hétköznapi hírességek, véleményvezérek, ugyanis azt az érzetet keltik, mintha a barátaink, a haverjaink lennének, hiszen sok esetben belelátunk a magánszférájukba, szobájukba, otthonukba, tevékenységeikbe. Eközben pedig „nem csak termékeket árulnak, hanem az intimitás illúzióját is” – magyarázza a szakértő. Egyik oldalon tehát az influencerek is valódi kapcsolatokat ígérnek, hiszen kommentelhetünk nekik, reagálhatunk a videóikra, sok esetben azt is megmondhatjuk, milyen tartalmakat gyártsanak. Ők pedig az online térben válaszolnak a követők üzeneteire, de a másik oldalon mégis ott van a valóság: ők is csupán a figyelmünket akarják.