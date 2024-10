Kivételes csillagászati esemény részese lehetett Hatházi Gergely október 10-én éjfél után. Fél kettőtől negyed háromig folyamatosan fotózta a Jupiter bolygót, és sikerült rögzítenie egy lenyűgöző napfogyatkozást animáció formájában is.

Hamarosan újra fotózhatóvá válik a Jupiter - középen a Hold, felül a Jupiter és alul a Vénusz együttállása

(Fotó: Farkas Eszter)

– Az éjszaka során egy olyan varázslatos látványban volt részem, amely a csillagászat iránt érdeklődők számára igazi csemegének számít – tudtuk meg az amatőr csillagásztól.

A nagy vörös folt és a napfogyatkozás

Az eseményt megelőzően, hajnali fél kettő előtt készített egy képet, amelyen jól kivehető a Jupiter híres Nagy Vörös Foltja. Ez a hatalmas, Föld méretű vihar már közel ötszáz éve tombol a bolygó felhőzetében. Galileo Galilei, az olasz fizikus és csillagász, már az 1500-as években felfedezte ezt a lenyűgöző jelenséget. Balról mellette három holdja látható: Ganymedes, Europa és Io, amelyek szintén izgalmas megfigyelési lehetőségeket kínálnak.

Képsorozat a napfogyatkozásról

(Fotó: Hatházi Gergely)

– Nem sokkal később, pontosan hajnali fél kettőkor elindítottam a felvételt, amely háromnegyed órán keresztül rögzítette az eseményeket. Ekkor figyeltem meg, ahogy Io holdja közelít a Jupiterhez, és árnyéka napfogyatkozást idézett elő a bolygó felhőzetén. Az animációban jól látható, ahogyan az árnyék mozog a hatalmas bolygón.

A Jupiter fotózási szezonja közeleg

A Jupiter csodálatos látványa este tíz óra körül kezdődött, amikor is egy fényes csillagszerű pontként jelent meg a keleti horizonton. Ahogy telt az idő, a bolygó egyre magasabbra kúszott az égen, és gyönyörű látványt nyújtott. Érdemes megjegyezni, hogy a Jupiter közel tizenkét földi év alatt kerüli meg a Napot, ugyanakkor a saját tengelye körül mindössze kevesebb mint tíz óra alatt fordul meg. Ez a hihetetlen sebesség a bolygó felhőzetén is jól megfigyelhető, hiszen az animáció során mindössze 45 perc alatt is jelentős elmozdulásokat láthatunk.

– A Jupiter ekkor közel nyolcszáz millió kilométerre volt a Földtől, de a bolygó láthatósága folyamatosan javul. A Jupiter fotózási szezonja küszöbén állunk, és remélem, hogy a közeljövőben még több izgalmas látványosságról számolhatok be.