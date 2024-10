A könyvgyártás terén országos szinten igen megtisztelő hírnévre tettünk szert a hosszú évek alatt. Minden jelentősebb kiadónak dolgozunk. Országszerte megtalálhatóak az általunk gyártott könyvek. Az évek során számos nagyon különleges kiadvány is készült itt, a nyomda falain beül, amelyekre különösen büszkék vagyunk. Mindig is nagy figyelmet fordítottunk és fordítunk a helyi közöségek támogatására. Iskolákból fogadunk rendszeresen diákokat üzemlátogatás céljából, kicsit bevezetjük az ifjúságot a könyvek rejtett birodalmába.

Nem titkolt célunk ezzel az is, hátha valaki kedvet kap ehhez a gyönyörű szakmához. Helyi óvodákat támogatunk ragasztóval, papírral. Számos helyi jótékonysági kezdeményezésben vettünk részt, és örömmel vállalunk olyan projekteket, amelyek hozzátesznek Szekszárd fejlődéséhez.

Elismerések és kitüntetések

A város vezetése Szekszárd Javáért kitüntetéssel jutalmazta nemrégiben a nyomdát, elismerve ezzel a nyomda vezetésének generációkon átívelő erőfeszítéseit a helyi közösségekért. „Ez a kitüntetés megerősítés, hogy amit csinálunk, annak valódi értéke van” – mondja Katalin meghatottan.

A hagyományok továbbvitele

A nyomda épülete most is tele van élettel, ahol már új generációk dolgoznak a gépek mellett, folytatva a hagyományokat. – Büszke vagyok arra, hogy én is tovább vihetem a családi örökséget. Ahogy édesapám, én is hiszek abban, hogy a közösség szolgálata a legfontosabb. Legyen szó a közvetlen kollégákról, mint közösségről, akikért nagyon hálás vagyok és sokukkal igen jó a kapcsolatom. Tágabb értelemben véve pedig fontosnak tartom a városunk, mint közösségünk szolgálatát is – mondja Vadász Katalin.