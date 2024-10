Átadták a Csoóri Sándor Program támogatásait a helyi szervezeteknek. Az ünnepélyes eseményt a Babits Mihály Kulturális Központban rendezték meg. A program célja, hogy támogassa a népi kultúra ápolását, így a népzene, a néptánc és a hagyományőrző tevékenységek erősítését. Az idei évben országosan 1776 pályázó nyert, köztük 40 Tolna vármegyei szervezet, amelyek összesen 48 sikeres pályázatot adtak be.

A Babits Központban adták át a támogatói okleveleket (fotó: Kiss Albert)

Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ vezetője az eseményen kiemelte, milyen fontos szerepet játszik a ház a helyi hagyományok megőrzésében. – Intézményünk egyik legfontosabb feladata, hogy a népi kultúrát továbbadjuk a jövő generációinak. Büszkék vagyunk arra, hogy mi is részesültünk a támogatásból, ami lehetővé teszi, hogy tovább gazdagítsuk közösségeinket – mondta beszédében.

A közösségek is erősödnek

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, a város kulturális életének fontosságáról beszélt. – A Babits Mihály Kulturális Központ nemcsak a városunk szellemi központja, hanem egy olyan intézmény, amely mindig is összefogta és erősítette a közösséget. Remélem, hogy ezek a támogatások segítenek abban, hogy továbbra is őrizzük hagyományainkat – hangsúlyozta a polgármester.

Az eseményen Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes is felszólalt, aki a Csoóri Sándor Program eredményeiről beszélt. – A program célja, hogy a népi kultúrát, a néptáncot és a népzenét támogassa. Idén 2,5 milliárd forintot osztottunk ki, ebből 40 Tolna vármegyei szervezet is részesült. Ezek a támogatások segítenek abban, hogy ne csak megőrizzük, hanem tovább is adjuk ezt az értékes örökséget – mondta az államtitkár.

Négy szervezet képviseltette magát

A támogatottak közül az átadón négy szekszárdi szervezet képviselője vette át oklevelét, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület nevében Jóföldi Gabriella elnök, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülettől Szegedi Dezsőné elnök, a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány nevében Huszárik Imre igazgató, míg a Gyűszű Birtokot Szabó Bernadett képviselte a rendezvényen.