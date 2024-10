Színes programok a pályaválasztási roadshow-n

A roadshow különleges élményt nyújtott, hiszen a diákok nem csak a szakmákkal ismerkedtek meg, hanem az interaktív programokon is részt vehettek. A vendéglátás iránt érdeklődők például szakács- és pincérképzésben résztvevők által készített ételeket kóstolhattak, míg a pénzügyi világ iránt érdeklődők hasznos tanácsokat kaptak a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. Az esemény egyik leglátványosabb pontja a lövészet volt, ahol a diákok kipróbálhatták a céllövést is. A szakmák bemutatása mellett az ifjak és szüleik részletes tájékoztatást kaptak a szakképzés és a duális képzés előnyeiről, az ösztöndíjakról és a sikeres vizsga utáni támogatásokról is.

A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum fontos célja, hogy a diákok minél több információhoz jussanak a pályaválasztás előtt, és testközelből próbálhassák ki a szakmákat. A roadshow egy olyan kezdeményezés, amely hagyományteremtő jelleggel jött létre tavaly, és idén is sikeresen vonzotta a diákokat. „A rendezvény azért is különleges, mert egy helyen több szakmát és intézményt is össze lehet hasonlítani, így a diákok könnyebben hozhatnak döntést a jövőjükkel kapcsolatban” – hangsúlyozta Szalai Ervin.

A roadshow mellett a Szakképzési Centrum az év folyamán nyílt napokkal és nyitott műhelyekkel is várja az érdeklődőket, hogy még több fiatal kapjon lehetőséget a szakmák megismerésére.