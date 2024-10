Kakasd települése a hagyománynak megfelelően idén is színpompás és vidám szüreti felvonulásnak adott otthont a hétvége folyamán. A község lakói és a környékbeliek együtt ünnepelték a betakarítási időszak végét, amelyet a néptánc, zene és közösségi összefogás szelleme fűszerezett meg.

Hétvégén szervezték meg Kakasdon a szüreti felvonulást

(Fotó: Makovics Kornél)

Az esemény látványos programokkal kezdődött, ahol a helyi óvodások és a Sebestyén Ádám Székely Társulat táncosai mutatták be népi táncaikat. A Hidasi Hagyományőrző Egyesület táncai és gyönyörű népviseletei szintén hozzájárultak a rendezvény különleges hangulatához, így a közönség a székely kultúra gazdag hagyományait élvezhette. A napot a kisbíró humoros, hangos hirdetése tette még színesebbé, mielőtt mindenki előadta műsorát a falu temploma előtt.

A szüreti felvonuláson az új elnök is köszöntőt mondott

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Molnár Tímea, a Sebestyén Ádám Székely Társulat új elnöke is. Köszöntőjében a közösség erejét és a hagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta:

– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok Önök előtt a Kakasdi Szüreti Mulatság alkalmából. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a gyönyörű napon, amikor együtt ünnepelhetjük a szüretet, a hagyományokat, és a közösségünk összetartását. Először is, köszönöm Kakasd Község Önkormányzatának, amely segítette az esemény megvalósítását, és természetesen köszönet illeti a Faluház dolgozóit is, akik otthont adnak nekünk. A Polgárőrségnek is hálásak vagyunk, hogy biztosítják a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását." – mondta.

A szüreti felvonulás a székely tradíciók szerint zajlott (Fotó: Makovics Kornél)

Molnár Tímea kiemelt köszönetet mondott azoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításban közreműködtek, köztük Fábián József bírónak, feleségének, Fábián-Budai Patríciának, Moszbauer Áron kisbírónak, valamint a Rákóczy zenekarnak, akik a rendezvény zenei kíséretét biztosították. Külön méltatta azokat, akik felajánlásaikkal és munkájukkal tették még emlékezetesebbé a napot, például Fábián Ferencet, aki a finom babgulyásról gondoskodott, és Fördős Józsefet, aki a hintót biztosította.