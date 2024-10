Az idén nyáron megtartott Bárka Fesztivál tapasztalataival kapcsolatos beszámoló elfogadását követően Berta Zoltán, a kormánypártok frakcióvezetője arról tájékoztatta portálunkat, elégedettek a szervezők és a programokat lebonyolítók munkájával. Mind a helyiek beszámolói, mind a számok azt mutatják, hogy a rendezvény jó kezekben volt 2024-ben. Több ezren látogattak ki a koncertekkel, kulturális programokkal és az elmaradhatatlan halászléfőző versennyel tarkított programokra.

Plusz forrást is biztosítottak az adventi programsorozat megszervezésére. Fotó: Kiss Albert

Már az adventi programsorozatra készülnek

A pozitív tapasztalatok mellett az is elhangzott, hogy mintegy 600 ezer forintnyi forrás megmaradt a Bárka Fesztivál szervezésére szánt összegből, amit a képviselők döntése alapján a hamarosan kezdődő adventi programsorozat szervezésére fordíthatnak a szervezők.

A grémium tagjai arról is szavaztak, hogy a következő időszakban is pénzbeli juttatást biztosítanak azoknak a felsőoktatásban résztvevő, a városban élő hallgatóknak, akik jól teljesítenek tanulmányaik során. Ennek értelmében most döntöttek arról is, kik kapják a Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjak, valamint a „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat kedvezményezetteiről is szavaztak.

Támogatják a felsőoktatásban tanuló hallgatókat

A mostani felhívásra 24 pályázat érkezett be, ami szép számnak mondható. Berta Zoltán viszont arra buzdít valamennyi felsőoktatásban résztvevő hallgatót, pályázzanak, hiszen a város vezetőinek szándéka, hogy mindenkit támogassanak céljaik elérésében.