Mezőgazdasági gépész diplomáján már több mint hatvan éve száradt meg a tinta. A 83 éves Törkő József tolnai, de szekszárdi cégeknél – a Mezőgépnél és a Műszergyárban – dolgozott igen felőségteljes beosztásban: szerszámellátási csoportvezető volt, nyugdíjazásáig. Tiszteletet érdemlő dolog lenne ez magában is, akkor is, ha semmi mást nem tudnánk és nem mondanák róla. De tudunk és mondunk. Mégpedig azt, hogy zenészként országosan ismert. Rézfúvós és billentyűs hangszereken játszik, repertoárja széles, tartalmaz mindent a lakodalmas zenétől a jazzig. Neves alakja volt a tolnai és a szekszárdi könnyűzenei életnek a kezdetektől, a hatvanas évektől fogva.

Törkő József tízéves korában kapta az első tangóharmonikáját A szerző fotója

Zenei tanulmányait a káplánnál kezdte

Az 1956-os év nemcsak a forradalom miatt volt emlékezetes számára. Pécsre került középiskolába, és zenekart alapított. A kornak megfelelő szórakoztató könnyűzenét, tánczenét, ötórai teákat játszottak az Úttörőházban. Az előzményeket így összegzi:

– Zenészcsaládban nőttem fel. Nagyapám tamburán játszott, apám és a bátyám hegedült. Tízéves koromban kaptam egy tangóharmonikát. Ment a házi muzsikálás. Zeneiskolák még nem voltak. Engem először a tolnai káplán, Hergerőder Miklós tanítgatott, aztán amikor áthelyezték a pécsi székesegyházba, egy pedagógus házaspárhoz, a Renczékhez jártam. Hetedikes-nyolcadikos koromban Ferenczi József volt az osztályfőnököm, aki megtanított trombitálni. Később jött a többi billentyűs hangszer, például az elektromos orgona, és más rézfúvósok, például a harsona.

Mindenkit ismert és mindenki ismerte

A hatvanas évek elején jött a twist, aztán a rock korszak, és a jazz is kezdte meghódítani Magyarországot. Körmenden volt főiskolás, ahol egy pesti zenésztársával big bandet alapított. A diplomaszerzést követően a tolnai Harmónia zenekar tagja lett, melynek vezetője Hegedüs József (Csibró), énekese Bercsi Ferenc volt. Aztán alakult a Merrys, 1968-ban, majd jöttek sorra a zenekarok; olykor párhuzamosan többel is vállalt fellépéseket, némelyikben fúvós, némelyikben billentyűs zenészként. Delta, Horizont, Szekszárdi Fúvószenekar, Szinkron, Szekszárd Big Band. Ez az időszak 2004-ig tartott. Szerepeltek a tévében, felléptek a fővárosban, eljutottak Ausztriába, Németországba és Franciaországba is. Mindenkit ismert és mindenki ismerte a megyei zenei életben. Erről így beszél: